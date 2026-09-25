Foto del giorno

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La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider, a sinistra, consegna all’attrice svizzera Luna Wedler il Golden Eye Award durante la serata inaugurale della 22a edizione dello Zurich Film Festival, il 24 settembre 2026. Wedler è sia la prima attrice svizzera sia la più giovane a ricevere il premio, che rende omaggio alle personalità del cinema che si sono distinte nell’anno in corso.
Il festival prosegue fino al 4 ottobre.
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