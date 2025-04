Attacco missilistico ha provocato 31 morti, tra cui due bambini

Keystone-SDA

Il bilancio dell'attacco missilistico russo su Sumy è salito a 31 morti, tra cui due bambini: lo ha reso noto il servizio statale ucraino di emergenza. Il numero dei feriti è di almeno 83.

(Keystone-ATS) Il missile balistico utilizzato questa mattina dalle forze russe per colpire la città dell’Ucraina nord-orientale era dotato di munizioni a grappolo, ha affermato il capo dell’amministrazione regionale di Sumy, Volodymyr Artyukh, in un intervento tv, stando a quanto riferisce Rbc-Ucraina. “È stata usata una bomba a grappolo. Vediamo i muri tagliati dalle schegge”, ha detto, aggiungendo che il missile è esploso in aria con la sua micidiale testata.

Da parte sua il capo dell’ufficio presidenziale, Andriy Yermak, ha sostenuto che i russi utilizzano le munizioni a grappolo per uccidere quanti più civili possibile.

“È molto importante che nessuno nel mondo resti in silenzio, né resti indifferente. Gli attacchi russi meritano solo condanna. È necessario fare pressione sulla Russia affinché metta fine alla guerra e garantisca la sicurezza della popolazione”, scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio in cui conferma la morte di almeno 31 persone a Sumy.

“Senza una pressione davvero forte, senza un adeguato sostegno all’Ucraina, la Russia continuerà a trascinare questa guerra”, argomenta il 47enne. “Sono passati due mesi da quando Putin ha ignorato la proposta americana di un cessate il fuoco completo e incondizionato. Purtroppo, loro lì, a Mosca, sono convinti di potersi permettere di continuare a uccidere. Dobbiamo agire per cambiare la situazione”, conclude Zelensky.