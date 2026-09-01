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Ex membro di una gang colpevole della morte del rapper Tupac Shakur

Keystone-SDA

Duane Davis, ex membro di una gang di Los Angeles, è stato riconosciuto colpevole da un tribunale di Las Vegas dell'omicidio di Tupac Shakur, avvenuto nel 1996 all'apice della popolarità del rapper.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Dopo una deliberazione lampo durata poche ore e arrivata al termine delle arringhe conclusive dei legali, i 12 giurati hanno espresso un verdetto unanime di colpevolezza, riporta la Cnn.

Gran parte dell’accusa si è concentrata sulle parole dello stesso imputato riguardo alla sparatoria di Las Vegas che sconvolse il mondo hip-hop, riferisce la rete Tv Nbc.

Il caso è rimasto irrisolto per decenni prima che le interviste pubbliche di Davis e la sua autobiografia del 2019 contribuissero a riaprire i riflettori sull’omicidio.

Davis, che ora rischia l’ergastolo, non è accusato di aver sparato i colpi che uscissero Shakur all’età di 25 anni, ma i pubblici ministeri lo hanno descritto come “a shot-caller”, ovvero la mente dell’attacco, avendo orchestrato rappresaglie per una rissa avvenuta nella hall di un casinò la sera del 7 settembre 1996, in cui erano coinvolti Shakur, il suo entourage e il nipote di Davis.

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