Una batteria da 20'000'000 di kilowattora

La quantità di corrente che può essere immagazzinata grazie alla nuova centrale di pompaggio e turbinaggio di Nant de Drance, in Vallese, potrebbe caricare più di 400'000 batterie di automobili elettriche. Il suo direttore ci spiega il ruolo di questa "batteria ad acqua" nell'approvvigionamento elettrico e nella stabilizzazione della rete in Svizzera e in Europa.

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 settembre 2021 - 08:00

