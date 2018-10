La Convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabacco tiene la sua ottava riunione questa settimana a Ginevra. La Svizzera partecipa solo in qualità di osservatrice, poiché non ha ratificato la suddetta convenzione. Un obiettivo insabbiato nel parlamento federale da oltre 10 anni. I 3 principali gruppi del tabacco del mondo hanno le rispettive sedi internazionali o regionali nella Confederazione.

Nel suo primo discorso internazionaleLink esterno al Consiglio per i diritti umani in febbraio, il ministro svizzero degli affari esteri Ignazio Cassis ha sottolineato il ruolo dei diritti civili e politici, rilevando l'importanza della libertà economica e la garanzia della proprietà privata per assicurare stabilità e pace.

Un approccio che ha fatto il successo, talvolta insolente, della Svizzera nella sua storia moderna. Ciò anche a costo di relegare in secondo piano gli altri diritti contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata 70 anni fa, come quello relativo alla salute.

Lettera aperta al presidente della Confederazione

Decine di ONG internazionali chiedono alla Svizzera di ratificare "senza indugio" la Convenzione per la lotta contro il tabagismo. Mercoledì a Ginevra, hanno presentato una lettera aperta al presidente della Confederazione Alain Berset.

"Vogliamo esprimere la nostra profonda preoccupazione e la nostra disapprovazione per quanto sta accadendo in Svizzera in termini di controllo del tabacco", affermano le organizzazioni, capeggiate dall'Action on Smoke and Health (ASH). Il tabacco rappresenta "un problema internazionale con gravi conseguenze per la salute pubblica, i diritti umani e lo sviluppo economico", puntualizzano.

Le ONG criticano anche il messaggio del avamprogetto di legge sui prodotti del tabacco. A loro avviso, quest'ultimo non fissa come obiettivo una reale riduzione del fumo in Svizzera entro il 2060. Il governo federale dunque non adempie il mandato di proteggere la salute della popolazione e deve adattare questa legislazione alla Convenzione, sostengono.

Recentemente, la capo della segreteria della Convenzione, Vera Luiza da Costa e Silva, aveva considerato la posizione svizzera "più una vergogna che un problema". La "volontà politica" della Svizzera non è sufficiente rispetto al peso dell'industria del tabacco "in questo paese", ha detto.

Fine della finestrella