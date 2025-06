La settimana in Svizzera

Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Lo spazio aereo sopra Israele e Iran è chiuso. Germania e altri Paesi europei, come Polonia e Slovacchia, hanno risposto evacuando i propri cittadini da Israele attraverso la Giordania. Tuttavia, i circa 200 svizzeri e svizzere in Iran e i 29’000 in Israele devono cavarsela da soli. La Svizzera non prevede partenze organizzate.

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) consiglia di evitare qualsiasi viaggio in Iran dall’estate del 2024, ha dichiarato mercoledì alla radio pubblica SRF Marianne Jenni, direttrice della Direzione consolare del DFAE. Per quanto riguarda Israele, ha spiegato che il ministero aveva già sconsigliato i viaggi turistici e non urgenti. “Chi continua a viaggiare in questa regione agisce in modo negligente”, ha affermato. “La decisione di lasciare una zona di crisi è volontaria, a proprio rischio e a proprie spese.”

A seguito del conflitto, il ministero ha ricevuto circa 130 richieste – circa 70 da Israele e 60 dall’Iran – da parte di persone di nazionalità svizzera che desiderano lasciare i due Paesi. Martedì, il ministero ha comunicato di aver evacuato cinque dei dodici diplomatici elvetici presenti in Iran, insieme alle loro famiglie.