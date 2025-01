Drogate e stuprate: testimoni rompono il silenzio nella Svizzera francese

La Svizzera non è nuova alle violenze sessuali per sottomissione chimica, e ha persino avuto il suo caso Pelicot, un importante processo nel canton Vaud nel 2019, ma che all'epoca non fece notizia. La RTS ha indagato su questo sordido fenomeno e ha raccolto numerose testimonianze.

Il processo per gli stupri di Mazan e la sua copertura mediatica mondiale passeranno alla storia. La sua protagonista, Gisèle Pelicot, è diventata un’icona femminista. Per diversi anni il marito l’ha drogata, violentata e offerta, priva di sensi, a decine di uomini. Il tribunale di Avignone lo ha appena condannato a 20 anni di reclusione.

D’ora in poi lo stupro per sottomissione chimica nella sfera privata non potrà più essere ignorato. Scegliendo di rendere pubbliche le udienze, Gisèle Pelicot ha liberato le voci delle donne di tutto il mondo. Anche in Svizzera l’omertà è stata infranta.

Il caso Pelicot ha dato alle donne la forza di testimoniare

Charlotte, cinquantenne, vive nel canton Berna. Le ripercussioni del processo per gli stupri di Mazan le hanno dato la forza di testimoniare. Per quattro anni il marito l’ha drogata e violentata. L’ha fatta violentare da altri uomini? Non ne ha idea. Poiché la violenza sessuale per sottomissione chimica è caratterizzata dall’assenza di ricordi, la vittima non sa di esserlo.

Durante questi quattro anni, Charlotte ha vissuto immersa in quelli che la sua famiglia chiamava “i suoi stati”: stanchezza, malessere, fastidiose vampate sessuali e, soprattutto, un enorme bisogno di dormire, a volte per 48 ore.

Un giorno, mentre riordinava, si è imbattuta in foto che la ritraevano visibilmente svenuta, in pose suggestive che non capiva. Quando ha chiesto spiegazioni, il marito le ha risposto che erano state scattate su richiesta di lei. Lei gli crede.

“Mio marito, la persona in cui avevo più fiducia, mi ha fatto questo. È inimmaginabile. Ma perché?” Charlotte, vittima

Quando è rimasta incinta, i suoi “stati” sono scomparsi. Dopo il parto sono riapparsi. Quando il figlio aveva due anni, la coppia ha divorziato e i suoi “stati” sono scomparsi definitivamente.

Ma l’infelicità persisteva. Soffriva di terribili attacchi d’ansia, depressione e una strana sensazione di non sapere chi fosse. Qualche mese fa, ha avuto un crollo mentale: Charlotte è andata in ospedale e finalmente ha capito. Il marito l’aveva drogata e violentata per anni, ormai era una certezza. Oggi sta ricostruendo la sua vita con la frustrazione che l’ex marito non sarà mai chiamato a rispondere delle sue azioni, perché è morto diversi anni fa.

Ricordi offuscati e difficoltà a ottenere giustizia

Andréa ha portato il suo aggressore in tribunale, ma è stato assolto. Senza prove e con ricordi confusi, è difficile ottenere giustizia.

Questa 21enne sa di essere stata drogata e violentata da un amico di famiglia. Era una sera del gennaio 2022. Era fuori a festeggiare con un’amica. La madre aveva chiesto a un amico molto più anziano di fare da accompagnatore alle due ragazze. Il trio è andato in discoteca e ha bevuto molto. La mattina presto si sono recate a casa dell’uomo per mangiare qualcosa. Lui ha preparato loro un drink, le due adolescenti ne hanno bevuto un sorso e sono sprofondate in un buco nero.

“Stuprare è come uccidere qualcuno.” Andréa, vittima

Andréa ha aperto improvvisamente gli occhi. Stava soffrendo; l’uomo era sopra di lei e la stava penetrando. Non riusciva a muoversi ed è ricaduta nell’incoscienza. Il giorno dopo, era nuda nel letto del suo “amico”. Non capiva nulla… Si è precipitata a casa, ne ha parlato con sua madre e, il giorno dopo, ha sporto denuncia.

Da questo evento, la vita di Andréa si è arenata. Soffre di depressione, disturbo da stress post-traumatico e insonnia. Ha tentato due volte il suicidio e ha smesso di studiare. “Stuprare qualcuno è come uccidere”, dice. Ciò che le dà forza oggi è l’appello che ha presentato contro l’assoluzione dell’uomo che descrive come il suo aggressore. E poi, soprattutto, dipinge. Il suo dolore, i flash della sua aggressione e i suoi barlumi di speranza.

Una sordida vicenda nella zona di Vevey

E poi c’è questo terribile caso che si è verificato nella regione di Vevey, che ricorda il caso Pelicot, ma in Svizzera. Per oltre dieci anni, un uomo d’affari dinamico e benestante, laureato, marito e padre, amato da tutti, ha ripetutamente drogato e violentato diverse donne del suo entourage. La suocera, la cognata, una vicina di casa, un’amica di famiglia. E la propria figlia.

È stato l’incesto a farlo crollare. Rimorso o stanchezza? L’uomo ha subito confessato al suo avvocato che la figlia adolescente non era la sua unica vittima e che da anni utilizzava lo stesso modus operandi: usava sonniferi ed etere per neutralizzare le sue prede, le costringeva a palpeggiamenti, penetrazioni e sesso orale, filmava tutto e archiviava i video sul suo computer.

Nonostante le confessioni, le indagini sono durate quattro anni e la polizia ha contattato ciascuna delle vittime. Ana era una di loro. Sapeva di essere stata drogata e violentata, lo aveva detto al marito dell’epoca e a un medico, ma nessuno voleva crederle. Così ha taciuto da quella notte del 2008.

“Mi sono detta che non bisognava parlarne a nessuno, perché era una persona rispettabile. Avevo anche pena per i suoi bambini, non sapevo all’epoca che era capace di fare ciò che ha fatto, anche alla figlia”. Ana, vittima

Ana, il marito e i figli avevano sviluppato una stretta amicizia con l’imprenditore e la sua famiglia. Una sera, dopo una cena al ristorante, tutti si sono riuniti a casa dell’aggressore per l’ultimo bicchiere. Lei ha provato a bere una tazza di tè, ma non le andava giù: si è sentita male e voleva tornare a casa. L’amico l’ha convinta a non farlo e l’ha condotta in una piccola stanza e l’ha fatta sdraiare su un letto. Ana in seguito ha perso conoscenza.

Si è ripresa per qualche minuto, solo per scoprire che l’uomo la stava violentando e che lei non poteva muoversi. La mattina dopo si è svegliata vomitando, con la mente in disordine e i segni di bruciatura intorno alla bocca causati dal panno imbevuto di etere.

Contattata dalla polizia anni dopo, inizialmente era riluttante a sporgere denuncia, come molte vittime. Ma la sua rabbia ha avuto la meglio e l’imprenditore è stato finalmente processato e condannato nel 2019 a 12 anni di carcere.

Il più delle volte nella sfera privata

Contrariamente a quanto si crede, la maggior parte delle aggressioni accertate per sottomissione chimica avviene nella sfera privata. Le vittime vengono abusate nel contesto di una relazione che ritengono sicura.

Secondo gli osservatori, l’estraneo deviante che droga e aggredisce non è il modello abituale. Chi fa del male è il collega, l’amico, il marito. Un uomo in cui le vittime hanno riposto tutta la loro fiducia.

