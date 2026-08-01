Foto della settimana

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La luna piena, nota come Luna del Cervo, sorge dietro la torre di trasmissione del Mont Pèlerin, nei pressi di Forel, nella Svizzera occidentale, il 29 luglio.
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