Da Lucerna a La Catedral: l’ascesa di un’icona svizzera del wrestling

Conquista il Messico: Cesaro festeggia il Gran Premio CMLL 2024. Consejo Mundial de Lucha Libre

Il lucernese Claudio Castagnoli si è fatto un nome a livello internazionale in uno sport che in Svizzera riceve poca attenzione: il wrestling. Interpretando il personaggio di un ricco banchiere svizzero, ha conquistato alcuni dei titoli più prestigiosi degli Stati Uniti e racconta a Swissinfo come si sia innamorato della scena messicana.

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Alonso Aguilar Altre lingue: 2 IT originale Deutsch de Wie ein Schweizer zu einer weltweiten Wrestling-Ikone wurde Di più Wie ein Schweizer zu einer weltweiten Wrestling-Ikone wurde

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Gli esordi con gli Swiss Money Holding, una coppia di wrestler professionisti formata da Castagnoli (a sinistra) e dal collega svizzero Ares – in Europa, nei primi anni Duemila. Personal archive

Il wrestling professionistico e la Svizzera non sono un binomio immediato. La versione nordamericana, resa celebre dalla World Wrestling Entertainment (WWE), non è mai stata particolarmente popolare nel Paese e, a differenza di Francia, Germania o Regno Unito, la Svizzera non vanta una profonda tradizione di agenzie di promoter indipendenti, ossia le ditte che organizzano e producono gli spettacoli.

Chiunque abbia seguito il wrestling negli ultimi due decenni, però, probabilmente conosce il nome di un colosso nato a Lucerna: Claudio Castagnoli, anche noto come Cesaro.

È stato più volte campione nei cosiddetti “tag match”, ovvero incontri fra coppie di lottatori, nelle federazioni indipendenti degli anni Duemila. Un genere di eventi che è cresciuto in maniera esponenziale all’inizio del secolo, rivoluzionando questo sport. Castagnoli è stato campione nei terzetti (squadre da tre wrestler) in All Elite Wrestling (AEW), WWE United States Champion e campione del mondo in Ring of Honor (ROH), Pro-Wrestling Guerrilla (PWG), Westside Xtreme Wrestling e nel messicano Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

La carriera di Castagnoli è insomma entrata nella storia del wrestling. Ma con un passaporto svizzero in tasca, non è stato semplice arrivarci.

Le tappe di una carriera sportiva

Sempre molto attivo da bambino, Castagnoli iniziò a giocare a tennis all’età di sei anni prima di passare al calcio, dove ebbe un percorso brillante come attaccante della squadra locale e sviluppò la sua passione per il FC Lucerna.

Castagnoli si è distinto in diversi sport prima di appassionarsi al wrestling. Personal archive

Crescendo, divennero sempre più evidenti la sua notevole altezza, e le sue spiccati doti atletiche. Nacque così la passione per il basket, che seguiva religiosamente attraverso i filmati trasmessi in televisione la mattina successiva alle partite NBA, che andavano in onda in prima serata negli Stati Uniti. Fu selezionato per squadre regionali, ma non intraprese mai seriamente quella strada, poiché la fascinazione per il wrestling professionistico era già entrata nella sua vita verso la fine dell’adolescenza.

“Ero un fan come tutti gli altri e vidi un wrestler svizzero: Siegmeister Rapo”, racconta Castagnoli, oggi quarantacinquenne. “Lottava in Germania e un po’ anche negli Stati Uniti. Scoprii che si allenava a Zurigo, in un’ordinaria palestra con semplici materassini. Andai a provare, mi piacque e iniziai a viaggiare con lui in Germania. Cominciai a fare sempre più incontri e, insieme a un altro svizzero, formammo il duo Swiss Money Holding. Il nostro personaggio era quello di due ricchi banchieri svizzeri che andavano in Germania a fare i wrestler. A quei tempi, più il personaggio era esagerato e meglio era. Così prendemmo uno stereotipo come quello del banchiere svizzero e ci divertimmo un mondo a essere arroganti e provocatori”.

Nel regno del dragone

Il successo in Europa pone i wrestler davanti a un dilemma: le migliori federazioni del mondo si trovano negli Stati Uniti, in Giappone e in Messico. Castagnoli decise di tentare prima la strada americana, emergendo proprio mentre il mondo del wrestling stava attraversando una fase di trasformazione. La WWE aveva assorbito il suo maggiore rivale, creando un monopolio che finirà per spingere molti appassionati verso le federazioni indipendenti, che vivranno un boom a metà degli anni Duemila.

Allenamento in Messico, 2006. Personal archive

Promoter di culto come ROH e PWG acquisirono crescente popolarità grazie al loro stile di presentazione, mentre blog e reti peer-to-peer permisero a una nuova generazione di wrestler e fan occidentali di accedere agli stili giapponesi e messicani.

“Ai tempi, ci scambiavamo videocassette”, ricorda Castagnoli. “Scoprii altri tipi di wrestling americano come l’Extreme Championship Wrestling, poi quello giapponese e, più tardi, la lucha libre messicana. Me ne innamorai. Compresi abbastanza presto che ogni federazione ha regole, preferenze e pubblico diversi. Più sei bravo a adattare il tuo stile, migliore sarà l’accoglienza di pubblico e critica. Gli Stati Uniti sono diversi dalla Germania; il Messico è diverso dal Giappone”.

Dopo un periodo brillante in Chikara e ROH, Castagnoli cominciò a portare a casa ingaggi sempre più importanti nella competizione singola, dove poté mettere in mostra la sua incredibile forza, guadagnandosi il soprannome di Swiss Superman. In quel periodo costruì anche rivalità con beniamini del pubblico come Eddie Kingston e Nigel McGuinness e sviluppò un personaggio da cattivo ragazzo che esaltava il suo “retroterra molto europeo, l’intelletto superiore e il senso della moda”.

“Ripensandoci, all’epoca in ROH c’erano enormi talenti”, racconta. “Tutti cercavamo semplicemente di dimostrare qualcosa. Mettersi alla prova contro atleti migliori di te e provenienti da contesti diversi ti aiuta a capire come migliorare. Ai tempi di ROH, PWG, NOAH, New Japan o All Japan, dovevi lottare per entrare in questo mondo. Ma per migliorare, devi accumulare esperienza sul ring”.

Castagnoli e Shota Umino combattono all’evento New Japan Pro-Wrestling – Wrestle Dynasty al Tokyo Dome il 5 gennaio 2025. Etsuo Hara / Getty Images

L’ascesa di Cesaro

Dopo alcuni provini poco fortunati a metà degli anni Duemila, Castagnoli entrò finalmente a far parte a tempo pieno della scuderia WWE nel 2012, dove rimase per un decennio con il nome di Cesaro.

Qui divenne una colonna della divisione “tag team” e disputò incontri acclamati dalla critica contro stelle come Sami Zayn, John Cena e Sheamus. Il suo stile europeo, fisico e intenso, fece di lui un beniamino del pubblico e una figura molto rispettata da colleghi e leggende del settore; persino Stone Cold Steve Austin era un suo estimatore.

Tuttavia, i dirigenti della WWE preferirono evitare di promuoverlo in modo costante ai vertici della federazione, temendo che il suo stile da “vero wrestler” non si adattasse a un prodotto orientato all’intrattenimento.

Castagnoli al pay-per-view “All In” di AEW del 27 agosto 2023. McPhail, CC0

Quando AEW, una nuova federazione costruita per valorizzare talenti indipendenti e stili raramente visti sulla televisione americana, si fece avanti, Castagnoli prese una decisione strategica entrando a far parte di una delle fazioni principali della compagnia, i Death Riders. In seguito, AEW abbatté ulteriori barriere collaborando con la giapponese New Japan Pro-Wrestling (NJPW) e con la messicana CMLL.

“Per molto tempo la gente vedeva un tipo classico di wrestling e pensava: ‘Questo è tutto’”, dice Castagnoli. “Ora hanno l’opportunità di vedere tanti tipi diversi di questa disciplina. È questa la bellezza del wrestling. Ognuno ha il suo modo di fare le cose e, quando mescoli generi differenti, ottieni qualcosa di straordinario. In AEW, Blue Panther può apparire in televisione negli Stati Uniti e lottare nel suo stile. I wrestler giapponesi o messicani possono comparire in TV e parlare come farebbero normalmente, e il pubblico si connette con loro in modo diverso rispetto a quando qualcuno impone loro come comportarsi. Se possono essere sé stessi, funziona”.

Scienziati pazzi – e mostri

Le collaborazioni di AEW hanno offerto a Castagnoli anche un momento di realizzazione personale. Il suo legame con la lucha libre andava ben oltre l’ambizione professionale. In Chikara, il suo mentore Skayde gli aveva insegnato le basi dello stile messicano. Ancora prima, amava i celebri film di serie B in cui Blue Demon, Mil Máscaras e Santo combattevano contro scienziati pazzi e mostri.

A metà degli anni Duemila, prima dell’esplosione della sua carriera in ROH, Castagnoli trascorse un mese a Città del Messico cercando di conquistarsi un posto sotto i riflettori della celebre Arena México, casa della CMLL. Non andò come sperava. Vent’anni dopo, però, non solo si è ritrovato a essere protagonista degli eventi del venerdì sera in quel luogo mitico situato nel quartiere Colonia Doctores, ma lo ha fatto come campione mondiale dei pesi massimi della CMLL e come primo atleta di AEW a ottenere un doppio contratto in Messico.

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“È stato un grande onore e un magnifico momento di chiusura del cerchio”, racconta. “L’Arena México è anche detta ‘La Catedral”, e lo si percepisce davvero. Non esiste un posto simile al mondo. Senti cosa rappresenta per la gente. Senti cosa significa scendere quei gradini ed entrare in quel ring, perché tante leggende l’hanno fatto prima di te. A Città del Messico cammini per strada e trovi merchandise di lucha libre ovunque. Quel livello di impatto culturale è straordinario, e io ho avuto il privilegio di farne parte”.

Castagnoli ha detenuto il titolo di campione del mondo pesi massimi di CMLL per 112 giorni, prima di perderlo contro Hechicero durante uno degli eventi più importanti della lucha libre messicana: Homenaje a Dos Leyendas. La sconfitta non ha minimamente sminuito il risultato raggiunto: il suo regno è ricordato dal pubblico e dai media messicani. Lo Swiss Superman continua oggi a lottare ogni settimana, sia in AEW che in CMLL.

“Anni fa non avrei mai immaginato che sarebbe successo tutto questo”, conclude. “Volevo diventare un wrestler professionista: quello era il traguardo. Non si trattava di diventare campione. Oggi cerco semplicemente di essere il migliore possibile e vedere cosa accade. Ho lottato al Tokyo Dome e poi a La Catedral. Ho vinto il campionato mondiale dei pesi massimi e sono diventato il primo atleta con un doppio contratto. È stata un’esperienza che mi ha insegnato l’umiltà. Continuo a lavorare duramente, continuo a cercare di lottare al massimo delle mie capacità, e questo mi ricorda costantemente che devo essere sempre al massimo della forma. Ma cerco anche di divertirmi e di mostrare al mondo quanto il wrestling professionistico possa essere affascinante, divertente e interessante”, conclude.

Lontano dalla prima palestra di Zurigo: Castagnoli durante un allenamento, negli Stati Uniti. Personal archive

A cura di Catherine Hickley, Eduardo Simantob.

Tradotto dall’inglese e verificato da tins.

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