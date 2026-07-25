La foto della settimana

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Come a ogni edizione, il Paléo Festival di Nyon richiama alcune fra le più grandi star della musica internazionale. Mercoledì sera, una delle leggende del rock britannico, Robert Smith, è salita sul palco principale insieme al suo gruppo, The Cure.
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