Oggi in Svizzera

Se avete un interesse particolare per l’entomologia, vi piacerà molto il lavoro svolto dal Politecnico federale di Zurigo (ETH): insetti digitali in 3D.

Solo in Svizzera esistono più di 30’000 specie di insetti. L’ETH ne ha digitalizzato in tre dimensioni oltre 2’400. Si tratta di insetti conservati presso istituzioni elvetiche. L’obiettivo è di migliorare lo scambio di collezioni e allo stesso tempo promuoverne la protezione, come ha fatto sapere mercoledì la Rete svizzere delle collezioni di storia naturale (SwissCollNet). Dato che gli esemplari originali non devono più essere toccati o trasportati, non vi è alcun rischio di danneggiamento, riporta RSI.

Tale tecnologia di imaging 3D è stata utilizzata solo per gli esemplari più preziosi, in particolare quelli utilizzati per dare un nome e descrivere nuove specie – i cosiddetti insetti “tipo”.