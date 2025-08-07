The Swiss voice in the world since 1935
Quinta Svizzera

Perché la bandiera svizzera è quadrata?

La bandiera svizzera è una delle sole due bandiere nazionali al mondo ad avere una forma quadrata. Perché ha questa forma unica e qual è la sua storia?

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Sara Pasino , Camille Kündig , Alexandra Andrist

Guardate il nostro video e leggete questo articolo per scoprirlo.

Altri sviluppi

I più letti
Quinta Svizzera

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Melanie Eichenberger

Come festeggiate la Festa nazionale svizzera nel vostro Paese di residenza?

Abitate all'estero e avete un'abitudine particolare che praticate in occasione del “compleanno” della Svizzera il 1° agosto?

Partecipa alla discussione
4 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
28 Mi piace
49 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
6 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.

Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR