Oggi in Svizzera

I volontari, che dovrebbero essere soprattutto persone che hanno già terminato il servizio militare obbligatorio, sarebbero dispiegati in momenti di tensione per sorvegliare infrastrutture critiche come ad esempio ponti, ferrovie e centrali elettriche.

Tali truppe esistono ancora in Scandinavia e nell’Europa dell’Est. In Svizzera, soldati volontari sono stati attivi nelle cosiddette “milizie locali” dal 1940 al 1967.

L’idea è lodata dalle forze politiche di centro e destra e osteggiata dalla sinistra. Secondo la parlamentare socialista Franziska Roth i compiti di sicurezza e protezione devono essere svolti dalla polizia.