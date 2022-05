Scoprite di più su SWI swissinfo.ch!

Come servizio internazionale della Società svizzera di radiotelevisione SSR, proponiamo notizie e informazioni dalla Svizzera a un pubblico internazionale. Lavorando in dieci lingue, i nostri giornalisti e giornaliste utilizzano tecniche di narrazione multimediale per inquadrare le questioni e i dibattiti d'attualità nel loro contesto. Date un'occhiata al video per saperne di più!

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 maggio 2022 - 10:12

Offriamo reportage indipendenti su politica, economia, scienza, cultura e società svizzere, nonché dei resoconti sulle domande pertinenti per le svizzere e gli svizzeri all'estero, aiutandoli a esercitare i loro diritti politici nella Confederazione.

In quanto media esclusivamente online, uniamo testi, immagini, video, animazioni e infografiche per raccontare storie e proporvele ovunque vi è più comodo, ad esempio sui media sociali come Instagram e Facebook. Inoltre, è importante per noi restare in contatto con le comunità di nostri lettori e lettrici attraverso i dibattiti online ai quali chiunque può partecipare sul nostro sito internet. Guardate il video per scoprire come lavoriamo a SWI swissinfo.ch!