Allarme bomba su un volo Swiss 23 agosto 2008 - 18:44 Un Airbus A-320 in volo da Zurigo a Malaga ha effettuato un atterraggio d'emergenza a Ginevra dopo che una telefonata aveva annunciato la presenza di un ordigno a bordo. L'allarme bomba è scattato sabato sul volo Swiss LX2114 Zurigo-Malaga. La telefonata è giunta a Zurigo dalla Spagna verso le 14.45, quando l'Airbus era già entrato nello spazio di volo francese. Il velivolo ha invertito la rotta e si è posato al suolo a Cointrin verso le 15.05. Nessuno è rimasto ferito nella manovra, ha indicato Philippe Roy, portavoce dello scalo ginevrino. A bordo si trovavano 142 passeggeri e sei membri dell'equipaggio. «I passeggeri hanno lasciato il velivolo usando gli appositi scivoli» e sono stati condotti in una sala di attesa. L'apparecchio, allontanato dalla pista, è stato accuratamente controllato dagli esperti del servizio di sminamento solo dopo le 17.30, orario previsto per l'atterraggio a Malaga: «Non si poteva intervenire prima, il rischio di esplosioni era troppo alto», ha detto Roy. Gli esperti che hanno ispezionato il velivolo e i bagagli dei passeggeri non hanno rinvenuto alcun ordigno. A causa del falso allarme, la pista dello scalo è rimasta chiusa per circa un'ora e mezza: «Otto voli sono stati annullati o dirottati su Lione, gli altri hanno accusato almeno un'ora di ritardo», ha affermato Roy.