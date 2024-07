La scabbia diventa una piaga nel Canton Zurigo

Cicatrici sul fianco di un uomo sopravvissuto alla scabbia (immagine simbolica). sda

La scabbia, che dall'inizio dell'anno è diventata una piaga nel Canton Zurigo, sta costringendo il personale medico a denunce quotidiane.

Circa 100 chiamate relative alla scabbia sono state registrate dall’Ärztefon, il centro di contatto per il pubblico e il personale medico. Lo ha riferito la Direzione sanitaria di Zurigo alla fine di luglio.

Il personale medico ha potuto chiarire la maggior parte dei dubbi attraverso la nuova hotline. Circa 200 dottori e dottoresse hanno anche partecipato a un corso di formazione sulla scabbia.

All’inizio dell’anno si sono verificati casi di scabbia negli asili nido di Winterthur e Zurigo. A metà giugno, il Dipartimento della salute di Zurigo ha preso in mano la situazione e ha attivato una linea di consultazione diretta negli ospedali.

Soprattutto negli asili e nelle scuole

Gli acari della scabbia sono aracnidi che scavano sottili gallerie a forma di tunnel nello strato corneo della pelle e vi depongono le uova. Si trasmette principalmente da persona a persona attraverso il contatto con la pelle, ma è possibile anche la trasmissione attraverso la biancheria, gli indumenti e le coperte.

Una diagnosi rapida e un trattamento corretto dei casi e dei contatti sono fondamentali. È inoltre necessario adottare misure igieniche sul luogo del focolaio e a casa.

La Svizzera non ha una strategia contro la scabbia

La scabbia si manifesta soprattutto negli asili nido e nelle scuole, ma i focolai si verificano anche nei centri di accoglienza e nelle carceri.

Per quanto riguarda gli acari della scabbia, la Svizzera e il Canton Zurigo procedono senza una strategia precisa. A differenza della Germania, per esempio, in Svizzera non c’è l’obbligo di denunciare questa malattia cutanea pruriginosa. Pertanto, le infestazioni da acari non vengono registrate statisticamente.

