VS: Valle Saas isolata da frana, proseguono sfollamenti via aerea

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il Comune di Saas-Fee, nell’alta Valle di Saas (VS), isolata per una frana che ha investito la strada sul fondovalle, ha predisposto anche per oggi un ponte aereo con elicotteri per trasportare turisti dalla località a Stalden, più in basso.

L’accesso su gomma rimane impossibile, almeno fino all’inizio della prossima settimana.

Ieri circa 250 persone hanno usufruito di un volo, del costo di 140 franchi per individuo. Invece un centinaio di turisti non ha potuto salire a bordo di un elicottero entro i tempi prefissati, ha indicato nella tarda serata di ieri lo stato maggiore di condotta in un comunicato.

Oggi i voli avverranno tra le 9.00 e le 12.00 e tra le 13.30 e le 18.00. Non è richiesta una prenotazione.

La regione turistica di Saas-Fee non è più accessibile su strada. L’altro ieri una frana ha interrotto l’arteria cantonale tra Eisten e Saas-Balden.