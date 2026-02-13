協議のない組合代表解雇は「不当」 罰金の対象に スイス・EU間協定

CF：二国間協議III、賃金保護に関する妥協案 Keystone-SDA

スイスと欧州連合（EU）が最終調整中の第3次二国間協定について、スイス政府は11日、国内の賃金水準を守るための規定を修正すると発表した。

2024年末の第3次協定の大筋合意以来、賃金保護規定はいまだ論争の種になっている。協定案の賃金保護規定は14項目あり、第1～13号は既に承認されている。

第14号は従業員50人以上の企業において労働組合の代表を解雇するさいの手続きに関する規定で、雇用主が協議の場を開き、同等の職務を提示するなどの解決策を検討することを義務付ける。労働組合側の要請で盛り込まれたが、使用者側から強い反対を受けていた。

スイス経済管轄局（SECO）が主導して協議を続けた結果、妥協案がまとまった。組合代表が雇用主との協議の実施前に解雇された場合、無効ではいものの「不当解雇」とみなされる。政府外部リンクはこれにより、協議の実施を雇用主に促しつつ、雇用主にとっての法的確実性も守れるとみている。

協議の不実施など雇用主が必要な手続きを遵守しなかった場合、4～10カ月分の給与に相当する額が罰金として徴収され、解雇された組合代表者に月給として支払われる。ただし軽微な手続き上の誤りだった場合、雇用主は罰金を科されることなく手続きを是正することができる。

スイス政府は、修正14号によって公平なバランスが実現し、賃金保護に関するより一連の規定を守ることにつながるとみている。今回の修正と、影響を受ける雇用主と従業員の割合が小さいこと（約2%）を考慮すると、スイスの労働市場の柔軟性は維持されるだろうと主張している。

