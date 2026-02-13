The Swiss voice in the world since 1935
国際都市ジュネーブ
スイスの外交
トップ・ストーリー
このトピックの記事をすべて見る
ニュースレター
すべてのニュースレターを見る
直接民主制
トップ・ストーリー
このトピックの記事をすべて見る
スイスの民主主義
ニュースレターへの登録
すべてのニュースレターを見る
人口動態
文化
仕事の未来
歴史
トップ・ストーリー
このトピックの記事をすべて見る
ディベート
すべての議論を見る
ニュースレターへの登録
すべてのニュースレターを見る
ニュース
スイスの政治

移民流入数に上限案、スイスで6月に国民投票へ　徴兵制改革案も

6月14日に連邦投票にかけられる二つの問題
6月14日に連邦投票にかけられる二つの問題 Keystone-SDA

スイス政府は11日、移民流入数の制限案と、徴兵制の一環である社会奉仕義務の改革案の2件を6月14日の国民投票に付すと発表した。

このコンテンツが公開されたのは、
2 分
Keystone-SDA
おすすめの記事

国民党（SVP/UDC）が提起したイニシアチブ（国民発議）「人口1000万人のスイスに反対」は、2050年までスイスの永住人口を1000万人に制限する内容。人口950万人を超えた時点で、スイス政府・議会は直ちに対策を採ることが義務付けられる。

連邦政府・議会はイニシアチブに反対の姿勢を示しており、対案は提出していない。

もう1件は、昨年9月に連邦政府が決定した社会奉仕義務の改革の是非を問うもの。兵役から市民奉仕活動に転向する新兵の数を、現在の6600人から4000人に減らす案について、有権者の賛否を問う。

スイスの徴兵制は奉仕義務（Dienstpflicht）とも呼ばれる。成人男性は兵役義務が課され、約4カ月の基礎訓練、その後は30歳ごろまで毎年定期的な再訓練を受ける。

徴兵検査で健康上の理由などにより不適格と判断された場合は、災害時の住民支援などの市民防衛と呼ばれる代替義務に就く。

良心・信条上の理由で兵役を拒否する人は社会奉仕に就く（期間は兵役の1.5倍）。社会奉仕は保健・社会福祉、環境・自然保護など8分野から任務を選べる。いずれの奉仕活動にも従事しない人は、税金の形で免除料を収める。

政府の決定に対し、緑の党（GPS/Les Verts）青年部と市民奉仕団体「Civiva」が約5万7000筆の署名を集め、レファレンダム（国民表決）が成立。国民投票にかけられることになった。改革が「市民奉仕の解体」をもたらすと批判している。

英語からのGoogle翻訳：ムートゥ朋子

スイスインフォではコンテンツの一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者によるチェックを受けています。

人気の記事

世界の読者と意見交換

ニュース

JTI基準に準拠

おすすめの記事: SWI swissinfo.ch ジャーナリズム・トラスト・イニシアチブの認証授受

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。

SWI swissinfo.ch スイス公共放送協会の国際部

SWI swissinfo.ch スイス公共放送協会の国際部