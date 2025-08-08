スイスに逃れた統一教会資産、返還義務なし　法廷闘争に終止符

異例の法廷闘争に終止符が打たれた。統一教会（現世界平和統一家庭連合）の創始者・文鮮明氏の遺産約5億ドルを後継者の1人が無断でスイスの財団に移管したことの違法性をめぐる訴訟で、米裁判所は原告の訴えを棄却した。遺産は後継者自身が設立した財団の管理下、引き続きスイスに置かれることになる。
米コロンビア特別区控訴裁判所は先月3日、鮮明氏の妻・韓鶴子氏と七男・文亨進氏（通称ショーン）が敵対関係にある三男・文顕進氏（通称プレストン）に対して起こしたすべての訴訟を棄却した。紛争は宗教弾劾の内部対立に起因するものであり、米国憲法修正第1条に基づき、民事裁判所はそのような紛争を裁定することはできないとの判断を示した。
5億ドルをツークに送金
ゴッサムシティが2022年9月に報じた外部リンクように、顕進氏率いる統括団体UCI（統一教会インターナショナル、本部・ワシントン）の一派は、米国から約5億ドル（約700億円）の資産をスイスの財団、キングダム ・インベストメンツ財団（KIF）に移転した。KIFは顕進氏自ら2010年にツークに設立した財団外部リンクで、139個の郵便受けを備えるガラス張りの建物に入居。現在、教団本部の監視を逃れている。教団は韓国と日本を中心に300万人の信者を抱える。
教団はかねて強制的な「十分の一税」や多額の献金、救済を与える代わりに金銭を要求するなど、信者から金銭をゆすり取ることでたびたび批判されてきた。特に日本は主要な資金源となっており、こうした「霊的商法」を専門とする日本の弁護士らは破綻した家庭の事例を数多く記録している。
≫「信者を売春や自殺に追い込んでいる」…スイスでも議論を呼んだ統一教会。詳しくはこちらの記事へ
「生涯の夢」
KIFに移管された資産には、ソウルの巨大不動産「セントラルシティ」と69階建ての超高層ビル「パークワン」の株式のほか、スキーリゾート、建設会社、現金200万ドルが含まれる。
顕進氏は資産を移管した目的について、父・鮮明氏の「生涯の夢」だったパークワン建設を実現するため、韓国の銀行が教団に抱く悪いイメージを迂回する必要があった、と説明した。
だが、KIFへの移管は韓鶴子氏や亨進氏、日本支部のあずかり知らぬところで決定された。顕進氏が自身の宗教的ビジョンのために教団の資産を流用したと考えた反対派は、UCIの在籍するワシントンで訴訟を起こした。
宗教の自由か、権力の乱用か
2019年、原告（韓鶴子氏と文亨進氏）は下級裁判所で初の勝訴を果たした。判決は、顕進氏とその側近をUCI理事会から解任し、KIFに移転された資産を返還するよう命じた。
だが顕進氏は「宗教の自由」を保障する米国憲法修正第1条を根拠に、米州が宗派の内部問題に干渉することはできないとし、直ちに控訴した。
控訴裁は2022年、部分的に顕進氏の意見を認めた。顕進氏がUCIの「宗教的」目的から逸脱したかどうかを判断することも、誰が鮮明氏の真の精神的後継者かを判断することもできない、とした。
一方で、原告側に、顕進氏に詐欺目的や私利私欲があったことを立証する余地を残した。これが認められれば、宗教不干渉の原則が例外が適用される可能性があった。
使途は迷宮入り
控訴裁は先月の判決で、この可能性も否定した。判決は、顕進氏がKIFへの移管によって個人的に利益を得たことを、原告が証明していないと判断した。また、当初の訴状で使われた「私利私欲」（利害関係のある経営陣）という起訴事由はKIFに向けられたものではなかったと断じた。したがって、この起訴事由を援用するには遅すぎるとした。また、新たな証拠を追加するための訴訟手続きの再開を求める原告の要請も、控訴裁は却下した。
顕進氏が法廷で自らの正当性を証明することはなく、控訴裁の決定は巨額資産の管理権は今もKIFに維持されていることを明らかにした。KIFの運営やガバナンス、資金の現在の使途に関して、新たな情報は提供されていない。
≫判決文はこちら☟
DISTRICT OF COLUMBIA COURT OF APPEALS- Moon v. Moon (3.7.25)外部リンク
*ゴッサム・シティ外部リンクはスイス人調査報道ジャーナリストのマリー・モーリス氏とフランソワ・ピレ氏が設立。ニュースレター形式で国内企業が関わる経済犯罪を報道している。
購読者には毎週、一般公開されている裁判資料を基に、スイスの金融センターを巡る詐欺、汚職、マネーロンダリング（資金洗浄）に関する事件をレポートしている。
おすすめの記事
鳴りを潜めるスイスの旧統一教会
スイスには現在、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の信者が約350人いる。1990年代には自殺や売春に追い込む過激な教えが問題にもなったが、現在は実態をつかむのも難しい状況だ。フランス語圏の日刊紙ル・タンが現状をまとめた。
おすすめの記事
レダラッハ創業の宗教学校での児童虐待、調査は「必要ない」
スイスのチョコレートメーカー、レダラッハの元社長ユルク・レダラッハ氏が共同創立した宗教学校で児童虐待があったという疑惑について、ザンクト・ガレン州教育局はこれ以上の調査を行わないことを決めた。
おすすめの記事
太陽寺院の謎の集団死から25年
四半世紀前の10月、スイスで起こった怪奇事件が世界を震撼させた。計53人が謎の集団死を遂げたのだ。そのほとんどがスイス西部で命を絶った。他殺か自殺かも謎に包まれたままだ。
おすすめの記事
サイエントロジー 宗教、カルト、それともエリート企業？
このコンテンツが公開されたのは、
米国の新興宗教サイエントロジーがスイスで活動を始めてから既に４０年。近頃はすっかり鳴りを潜めた同団体への見方は「絶対主義のエリート企業」と「実用的な宗教哲学」と二分している。スイスのサイエントロジー広報担当と、新興宗教に精通する専門家が交わした今回の対談でも、それが明らかになった。
スイスとドイツでサイエントロジーの広報を務めるユルク・シュテットラーさんにとって、サイエントロジーはれっきとした宗教団体であり決してカルトではない。「カルトという表現は反対派が団体を除外するために使う言葉だ」
一方、プロテスタント教会の情報窓口「レリンフォ（Relinfo）」のゲオルク・オットー・シュミートさんは別の意見だ。「組織の形態からすると、サイエントロジーは上下関係が徹底した企業と同じだ。組織に対する批判はご法度で、エリート意識が非常に強い」
swissinfo.ch： なぜサイエントロジーでは批判が禁止されていると知っているのですか？
ゲオルク・オットー・シュミート： これはサイエントロジーを脱会した元信者から聞いた話だ。組織を批判するなど全く論外だと聞いている。批判する人は何かを隠しているとみなされ、査問を受けた上で批判を止めるまで（治療を）施されるそうだ。
ユルク・シュテットラー： シュミート氏はまるで少数派宗教の反対論者のようだ。彼はそのためにプロテスタント教会に雇われているので仕方がないが、言っていることは事実に反する。
シュミート： 失礼だが私は「プロテスタント教会に雇われている」のではない。プロテスタント教会から支援を受けた、独立した協会の職員だ。この協会の仕事は、宗教問題に関する消費者保護だ。例えば、サイエントロジーを脱会したい信者にアドバイスをするのが我々の役目だ。サイエントロジーは非民主的な考えが強いため、多くの国で批判的に見られている。
シュテットラー： バカバカしい。サイエントロジーは折に触れ教会に人々を招き、評論家も交えて意見交換を行っている。批判の声があれば真摯に受け止める。歓迎こそすれ、禁じるなど論外だ。
swissinfo.ch: メディアや世間でここまで叩かれている組織はサイエントロジー以外にありません。これはなぜでしょう。
シュテットラー： それは逆に私がメディアに聞きたい。過去３０年来、サイエントロジーに関する肯定的な記事は書かないという風潮が特定の報道機関にはある。例えば１０月初頭にストラスブールの欧州人権裁判所が、「サイエントロジーはサンクトペテルブルグで正式に教会として認定されるべきだ」との判決を下したが、スイスでこの記事を取り上げたのはカトリック通信社のみだった。
シュミート： サイエントロジーは有名人を使って宣伝活動に多額の費用をつぎ込むので注目を浴びる。身近な人が脱会すれば、周りは話を聞きたがる。また、この世の終わりを待っているエホバの証人とは異なり、サイエントロジーはこの世界を乗っ取ろうとしている。マスコミに注目されるのはそのためだ。
シュテットラー： 我々はより良い世界のために尽力しているだけで、「世界を乗っ取る」とは全くナンセンスな主張だ。
swissinfo.ch： 匿名だと念を押してもサイエントロジーの脱会者はインタビューに応じてくれませんでした。「不安だから」というのがその理由でしたが、これはどう説明したらよいのでしょう。
シュテットラー： ここ数年、脱会に関するトラブルは記憶にない。
シュミート： サイエントロジーを脱会してまだ日が浅い人は、サイエントロジーといざこざが生じるのではないかと心配するようだ。サイエントロジーで親しくなった人もいるので、その友好関係を危険にさらしたくないという背景がある。公でサイエントロジーの批判さえしなければ、脱会後も団体のメンバーと付き合っていける。
また、サイエントロジーの信者であることが公になると、就職活動の妨げになる恐れがある。採用側は、できればそうしたバックグラウンドがない人を優遇する。過激組織のメンバーは精神的に不安定だと、不当に思われる傾向にあるためだ。
swissinfo.ch： 長年の信者がサイエントロジーを脱会する場合、守秘義務に同意する必要がありますか？
シュテットラー： 現役信者の私には当然、守秘義務がある。ただしサイエントロジーでの活動が全て他言無用なのではない。もしそうでなければ私も納得がいかない。しかし内部機密に関しては守秘義務がある。
swissinfo.ch： 典型的なサイエントロジー信者、という人はいますか。
シュテットラー： そういう人は存在しない。サイエントロジーには教師、主婦、ビジネスマンなど、あらゆる層の人々が集まっている。以前、サイエントロジーはハレークリシュナ教団のように若者のカルト宗教と呼ばれていたが、現在の信者の平均年齢は４０歳前後だ。
スイスにはトム・クルーズ氏やジョン・トラボルタ氏のような有名人の信者がいないが、論争を避けるためにあえて公の場に現れない著名人は存在する。
シュミート： サイエントロジーの門を叩くのは精神的な悟りを求める人ではなく、悩みや問題を抱えた人々だ。サイエントロジーは全ての問題には答えがあると宣伝している。入会するとまずコミュニケーション・コースに出席し、次に「オーディティング」（一種のカウンセリング）を受ける。その際、今まで誰にも話していないことを打ち明けるので、気持ちが軽くなる人もいるだろう。だが、次に待ち受けているのは、団体の収益に貢献させるためのプレッシャーだ。
swissinfo.ch： サイエントロジーは精神的に弱い人から利益を得ているのでしょうか？
シュテットラー： これもよくある偏見だ。社会で成功を収め、家族を持ち、人生の意義を追求している信者もたくさんいる。信者はみな精神的に弱い人だと決めつけているようだが、気概のある人でなければサイエントロジーの信者は務まらない。
swissinfo.ch： お金があまりなくてもサイエントロジーのコースに参加することはできますか？
シュテットラー： もちろんだ。コースの参加費とオーディティングが我々の収入源だが、お金がない人は専任の会員になってスタッフとして仕事をすればコースが全て無料になる。金銭的なり、運営に協力するなり、何らかの形での貢献を求められている。
シュミート： 組織には二つのグループが存在する。一つはサイエントロジーのスタッフで、彼らは低賃金で働く代わりにコースを無料で受講できる。毎週統計を取り、収益を増やしていかなければならない。もう一つは有償でコースを受講する信者だ。スタッフはこれらの信者に働きかけ、できるだけ多くのコースを受講するように勧誘する。例えそのために借金をする必要があっても……。
もちろんサイエントロジーに満足している信者もいる。勧誘に惑わされず１年に１コース受講する程度で、もう３０年来サイエントロジーの信者という人を知っている。
シュテットラー： チューリヒ支部の現役信者１２０人のうち、コースの収入を管理しているのはわずか３、４人だ。
swissinfo.ch： サイエントロジーの信者は、サイエントロジーとは関係のない友人や家族とどのように付き合っているのですか？
シュテットラー： 夫婦の片方がサイエントロジーの信者ではないというパターンは多いが、パートナーの猛反対でもない限り特に問題はない。入会はスピリチュアルなことであって、カルチャーセンターの講座に参加するのとはわけが違う。そのため夫婦一緒に入会することは強制できない。
シュミート： サイエントロジーを批判しない限り、部外者とのコンタクトが許される。批判者は「弾圧者」とみなされ、その場合、外部とのやりとりは禁止される。
シュテットラー： それはでたらめだ。ただ批判をするだけで自動的に弾圧者扱いされることはない。
swissinfo.ch： サイエントロジーは人権保護や薬物乱用の防止、学校教育に努めています。これはなぜですか。
シュテットラー： サイエントロジーは常に社会に貢献してきた。我々は単なる瞑想サークルではないからだ。我々の目的は戦争や犯罪、狂気のない世界を築き上げることだ。
swissinfo.ch： これには誰も反論できませんね。
シュミート： 人権保護に努めることはもちろん大切なことだ。しかし外見的には人権保護を謳っていても、実際の行動が伴わなければ単なる偽善に過ぎない。
サイエントロジーの目的は社会を変えることだ。例えば同性愛者の治癒もそれに含まれる。この考えにはずっと固執している。
シュテットラー： 精神医学では１９６７年まで同性愛が精神病とみなされていた。サイエントロジーの５０年代の発言をここで云々しても意味がない。聖書にはもっと「残酷な」内容が記されているではないか。イスラム教や仏教にも同性結婚は存在する。ヒンズー教やカトリックの間には存在しない。
swissinfo.ch ： ここ１０年間でサイエントロジーに変化はありましたか？
シュミート ： 私はほとんど何も変化していないと思う。サイエントロジーは教条主義が非常に強く、L・ロン・ハバードが５０年代から６０年代にかけて広めた教義に今でも固執している。古臭い教えから脱却しなくてはやがて廃れていくに違いない。
シュテットラー ： それを言うなら、今でも私が所属しているプロテスタント教会こそ時代遅れなのではないか。こちらの基盤は未だに聖書だ。どの宗教にもベースとなる聖典と創始者がある。１０年毎に教義を変える宗教など聞いたことがない。
スイスのサイエントロジーは穏健的になったと言える。もう何年も批判者に対する訴訟を起こしていない。（信者の）借金に関してもかなり落ち着いた。８０年代から９０年代にかけては、信者が返済できないほどの膨大な借金を抱え込むトラブルも確かにあった。
swissinfo.ch： サイエントロジーのメリットは何かありますか？
シュミート ： どの団体にも何らかの長所はあるものだ。サイエントロジーで受ける最初のコースは自信をつけるのに効果的かもしれない。過去のトラウマをテーマに取り上げることも良いと思う。アプローチは正しいが、解決策が時代遅れだ。
swissinfo.ch： サイエントロジーが改善すべき点はありますか？
シュテットラー ： 透明度を高める必要がある。これは内部においても言えることだ。殻に閉じこもるのではなく、外部に対してもっとオープンに情報を発信していくべきだ。
