国際貿易が試練 スイスのような国々にとってルールが依然重要である理由

米国が多くの国々への輸入関税を大幅に引き上げたことで、世界貿易は圧迫を受けている。二国間協定が再び注目され、力による政治が国際ルールをねじ伏せるのではという懸念も再燃する。世界貿易機関（WTO）元チーフエコノミストのラルフ・オッサ氏が、スイスのような小規模経済国の役割を語る。

8 分

昨年の米国の輸入関税大幅引き上げは世界経済に衝撃を与えた。WTOによると、米国の平均輸入関税率は2025年初めの3％から約19％まで上昇した。長年、ルールに基づく自由貿易の中心的な推進役だった国が起こした変化であったことを考えれば、特に重大だ。

世界中の政府は、この新たな現実に対して迅速に対応した。15 件以上の二国間協定が締結され、その多くは一方的な市場アクセス約束や米国への大規模な投資の約束など、貿易相手国による大幅な譲歩を伴う内容だ。場合によっては、これらの譲歩には、スイス企業代表によるロレックスの卓上時計や刻印入り金塊などの贈答品など、ドナルド・トランプ米大統領への明らかで個人的なジェスチャーが伴うこともある。

これらの動きが相まり、国際貿易において法の支配が弱まり弱肉強食の法則が台頭しているという印象が生まれている。これはスイスなどの小規模開放経済にとって特に脅威だ。経済関係がルールではなく力によって形作られる世界では、スイスのような国が優位に立つ可能性はほとんどない。

しかし、この印象は誤解を招く。二つの事実が際立っている。第一に、米国の世界商品輸入に占める割合はわずか約14％。つまり輸入需要の86％は世界の他地域から生じている。第二に、世界商品貿易の約72％は依然、WTOの最恵国待遇（MFN）関税の下で実施されている。これはWTOの中核原則であり、各国が全ての貿易相手国を平等に扱い、同一の関税恩恵を享受させることを義務付ける。

さらに世界の貿易の16％は、規則に基づく枠組み内で運用される特恵貿易協定による追加的な優遇措置の恩恵を受けている。これらを合わせると、世界の商品貿易のほぼ90％が合意された規則によって引き続き管理されていることになる。

したがって、この規則に基づく世界貿易の中核を保護することが、世界各国の政府にとって中心的な貿易政策の優先事項であるべきだ。米国貿易政策を制御することはできなくとも、自国の政策は制御できる。さらに重要なのは相互間の貿易関係だ。

これは具体的に何を意味するか？ 直接的な帰結として、米国との関係修復を目的とした貿易協定が、他地域との貿易関係を犠牲にして結ばれるべきではない。そうした場合、解決する問題よりも多くの問題を生み出すリスクがある。この点で、これまで締結された多くの協定は懸念材料だ。なぜなら、それらは米国に対して関税削減を認める一方、他のWTO加盟国には適用を拡大していないからだ。これはWTOの最恵国待遇原則に反し、第三国の競合他社を犠牲にして米国企業にパートナー市場への優先的アクセスを与えることになる。スイスは、少なくとも工業製品に関しては顕著な例外となる。同国は既にこれらの製品に対して非差別的な基準でゼロ関税を適用しているからだ。

この文脈において、特に懸念されるリスクは中国との貿易関係の悪化だ。世界最大の経済圏と第二位の経済圏の両方と同時に持続的な貿易摩擦を抱える余裕は、いかなる経済圏にもない。特定産業における中国の過剰生産能力への懸念は正当なものだが、貿易転換の脅威はしばしば過大評価されている。2024年時点で、米中間の二国間貿易は世界の商品貿易の3％未満を占めるに過ぎず、潜在的な貿易転換の規模は限定的だ。さらに、貿易の迂回は双方向だ。現在米国で障壁の高まりに直面している欧州やその他の経済圏の企業も、代替市場を模索するだろう。

こうした差し迫った課題を超えて、より広範な教訓となるのは、各国政府が共通ルールを回避するのではなく、その構築に投資すべきだということだ。最優先課題はWTO改革であり、理想的には、近く開催される第14回閣僚会議で明確な政治的コミットメントによって強化されるべきだ。WTOは依然として世界貿易システムの礎であるが、その目的を果たし続けるためには、交渉・実施・紛争解決機能の強化が急務だ。

これには、WTOの意思決定の硬直性を緩和し、意思ある国々の連合による進展を可能に、デジタル貿易・貿易関連の気候対策・産業補助金などの分野でルールブックを更新できる。多国間暫定上訴仲裁手続（MPIA）の拡大も、WTO上訴機関の危機を抑制する上で大きく寄与し得る。貿易紛争の上訴裁判所として機能してきたこの機関は、2019年に2人の判事の任期更新が阻まれた以降、機能停止状態にある。

WTO改革が直面する政治的・制度的障壁を鑑みれば、多国間努力を強力な地域貿易協定ネットワークで補完することが賢明だ。目標は、経済的混乱や地政学的ショックに対する最善の防護策となる、安定かつ多様化した貿易関係を確立することである。スイスにとって、欧州連合（EU）との新たな二国間協定IIIは特に重要であり、EU単一市場への継続的なアクセスを確保する。これらの協定は今年初めに最終合意に至り、両貿易パートナー間の経済的・社会的・学術的連携の深化を目指す。

同時に、インド、マレーシア、メルコスール、タイなどとの最近の協定も戦略的に重要であり、世界経済における役割の重みを増す可能性が高い急成長地域との関係深化に向けた意図的な取り組みを反映している。

この激動の環境を乗り切るにあたり、スイスは自らの根本的な強みを見失ってはならない。不確実性が増す世界において、政治的・経済的安定は希少かつ貴重な資産となっている。力によって形作られる傾向が強まる国際貿易システムにおいて、法の支配への強いコミットメントは信頼性と信用をもたらす。そして地政学的な陣営分化が鮮明化する時代において、中立性はブロックを超えた貿易相手国としての信頼性の源泉であり続ける。

この教訓は普遍だ。経済力がますます梃子として用いられる世界において、安定した制度と予測可能なルールの価値は低下するどころか高まっている。ルールに基づく貿易システムは制約ではなく、不確実性、政治的圧力、分断から経済を守るレジリエンスの源泉だ。したがって今後の課題は、現在の混乱を理由に多国間ルールを放棄することではなく、それらを守り適応させ、国際貿易が力ではなく法によって統治され続けることを確保することにある。

編集：Virginie Mangin/sb、英語からのDeepL翻訳：宇田薫

自動翻訳ツールの活用について SWI swissinfo.ch日本語編集部では和訳の一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、日本語編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者の確認を受けています。

