スイスで増える高齢者の安楽死

スイスでは、バルビツール酸系のペントバルビタールナトリウムが自殺幇助に使われる Keystone / Alessandro Della Bella

スイスでは高齢者の自殺率が記録的な水準に達している。自殺幇助がその数を押し上げている。他の自殺は減少傾向にあるが、男女差が大きい。

フランス語圏のスイス公共放送（RTS）外部リンクによると、2023年に自殺した高齢者の数は他の年齢層の42倍だった。

自殺数は増加傾向にある。85歳以上の高齢者のうち自殺した人の割合（自殺死亡率）は、過去25年間で4倍に上昇した。65～84歳でも倍増した。

一方、若い世代の自殺死亡率は過去20年に30％減った。

事例を分析すると、高齢者の数字が高くなっているのは、自殺 幇助 ほうじょ が頻繁に行われていることが大きな原因であることがわかる。スイスでは、利己的な理由でなければ自殺幇助は合法だ。

この25年間、スイスでは自殺幇助が急増した。高齢になるほど、自殺幇助の割合は高くなる。2023年に自殺した65～84歳の約8割が自殺幇助を介しており、85歳以上では9割に達する。

自殺と自殺幇助は似て非なるもの？

幇助自殺を幇助なしの自殺と同列に考えるべきかについては、専門家の間でも意見が分かれている。

ローザンヌ大学病院のピエール・ヴァンデル院長は、「自殺願望はなくとも、自殺幇助を受ける決意をすることは可能だ」と指摘する。だが同病院内にも、両者の間に違いはないと考える医師もいるという。

自殺幇助団体の見解は異なる。エグジット（Exit）スイス・フランス語圏のジャン・ジャック・ビズ共同会長は、「意図的な自殺は、他の自殺とは異なる」と話す。

RTSが報じた数字は、幇助なしの自殺と幇助による自殺が関連している可能性を示唆する。超高齢者の間では、2010年代初めに後者が前者を上回った。幇助のない自殺から幇助による自殺へとシフトしてきたことがうかがえる。

エグジットは1982年以降、会員向けに自殺幇助を提供している。2014年からは複数の病気を抱えながら生命の危険はない人も、判断能力が完全であれば自殺幇助を利用できるようになった。

「鬱病と社会的孤立は、高齢者の孤独死の主な原因である」 ピエール・ヴァンデル、ローザンヌ大学病院長

エグジットのビズ氏は「人生に疲れただけの人を、私たちは手助けしない」と強調する。では 鬱 うつ 病を抱える人は、エグジットで自殺幇助を受けられるのか？ビズ氏は肯定するが、精神的な病を持つ人が自殺幇助を受けられるとすれば「鬱が理由ではなく、病気が理由だ」。

ローザンヌ大学病院のヴァンデル氏によると、高齢者の孤独死の主な原因は鬱病と社会的孤立だという。

男女の違い

統計はまた、性別によっても大きな差があることを示す。2010年代初頭まで、女性が自ら命を絶つことは男性よりもはるかに少なかった。

だが2010年代以降は女性の間でも自殺幇助が急増し、今では自殺する女性のほぼすべてが幇助を受けている。一方の男性では、幇助なしの自殺の方が比較的高い割合を占める。

精神科医のヴァンデル氏は「男性は女性に比べ、感情を表に出さない」と話す。そのために、医師たちは患者の自殺願望に気づき、適切なタイミングで支援することが難しくなる。同じ理由で、男性は幇助を受けずに自殺する傾向が強いという。

独語からのDeepL翻訳：ムートゥ朋子