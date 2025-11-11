スイスの2024年出生率、1.29に低下 過去最低
スイス連邦統計局は10日、2024年の合計特殊出生率が1.29と、過去最低を記録したと発表した。
合計特殊出生率は女性1人が生涯に産む子どもの数の平均値だ。統計局外部リンクによると、第3子の数が2019年比13.6％と大きく減っている。統計局は「依然として子ども2人モデルが理想とされている」と分析した。第1子は8.5％減少、第2子は9.0％減った。
他方、子どもを持ちたいという欲求（出生願望）も低下している。20～29歳の男女に欲しい子供の数を尋ねたところ、2023年時点で17％が「子どもを持ちたくない」と答えた。2013年は6％、2018年は8％だった。統計局は出生願望に男女や都市・地方、教育水準による差はみられず、唯一「パートナーがいない人は、子どもを持たないことを選択する可能性が高くなっている」と分析した。
最多の回答はこれまでと同様に「2人」（52.8％）だった。
独語からの翻訳・追記：ムートゥ朋子
人気の記事
世界の読者と意見交換
JTI基準に準拠
swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。
他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。