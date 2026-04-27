スイス2024年医療費、前年比4％増
スイス連邦統計局は24日、2024年の医療費が970億フラン（約19.7兆円）と、前年比4％超増えたと発表した。
統計局外部リンクによると、医療費総額の40％は任意保険を含む保険料、21.3％は患者の自己負担で、合わせて約6割を家計が負担していた。また全体の3割は州政府など公庫が負担している。家計負担は前年比5.8％、公的負担は5.7％それぞれ増えた。残りの1割は企業の保険料や手当て。
医療支出の6割を診療・看護費が占め、前年比4.4％増えた。主に入院医療（6.6％増）と長期介護（5.9％増）が押し上げた。外来（1.6％増）やリハビリ（1.9％増）は比較的緩やかな伸びにとどまった。
予防支出が減少
予防支出は15.8％の大幅減となり、コロナ禍前の水準に戻った。医薬品・治療機器支出は6.3％、管理費は2％それぞれ増加した。
機関別に見ると、社会福祉施設（4.4%増）、診療所（3.6%増）、病院（3.3%増）が続いた。小売業（主に薬局）は8.7％と大きく伸びた。
1人当たり医療費は1万792フラン（約219万円）となった。州別ではバーゼル・シュタットじゅんしゅうが1人1万3709フランと最も高く、最低はウーリ州の8671フランだった。
統計局は、2025年の総医療費は少なくとも3％増加すると見積もっている。
英語からのGoogle翻訳：ムートゥ朋子
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