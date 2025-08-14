The Swiss voice in the world since 1935
気候適応

ジュネーブ州、バス・路面電車を13日のみ無料に　オゾン濃度が急増

ジュネーブのトラム
オゾン濃度が急騰したため、13日はジュネーブ州全域で公共交通機関が無料になった Keystone / Martial Trezzini

ジュネーブ州では13日、バスやトラム（路面電車）など公共交通機関が終日無料となった。オゾン濃度が急増したことへの対応で、スイスでは初めての措置だ。

このコンテンツが公開されたのは、
2 分
RTS
ジュネーブ州当局は12日夕、オゾン汚染への対応として13日は公共交通機関を無料にすると発表した。

自動車についても、汚染度に基づく走行制限をかけた。一部の例外を除き、ジュネーブ中心部では午前6時～午後10時は汚染度を示すステッカー「Stick’AIR」のレベル0～3を貼った車両のみが走行を許可される。違反車には罰金が科される。域内の高速道路は時速80キロに速度制限が課される。

当局は汚染が収束するまで繰り返しこの措置を発動すると述べた。

二酸化窒素を減らす

これらの措置はオゾンを直接減らすことはできないが、二酸化窒素（NO₂）の削減を目的とする。ジュネーブ州大気局のアリーヌ・シュタウプ・シュペーリ局長は、最も汚染度の高い自動車の走行を禁止することで、州全体のNO₂排出量を20～25％減らせると見積もった。

州の狙いは健康リスクの低減だ。オゾン濃度が高まると頭痛や喘息の発作、呼吸機能の低下などを引き起こす。特に小さな子どもや高齢者、心肺に病気を抱える人にとってリスクが高い。

ジュネーブ州は2020年、オゾンレベルが180μg/m³を超えた翌日は無料輸送を実施するルールを導入した。当局によると、12日にメイラン観測所で230μg/m³が測定された。

英語からのDeepL翻訳：ムートゥ朋子

SWI swissinfo.ch日本語編集部では和訳の一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、日本語編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者の確認を受けています。 

