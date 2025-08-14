ジュネーブ州、バス・路面電車を13日のみ無料に　オゾン濃度が急増

ジュネーブ州では13日、バスやトラム（路面電車）など公共交通機関が終日無料となった。オゾン濃度が急増したことへの対応で、スイスでは初めての措置だ。
このコンテンツが公開されたのは、
おすすめの記事
おすすめの記事
「スイスのメディアが報じた日本のニュース」ニュースレター登録
スイスの主要メディアが報じた日本関連ニュースを要約した記事を毎週月曜日に配信しています。ご登録いただいた方には記事配信と同時に全文をメールでお手元にお届けします。
もっと読む 「スイスのメディアが報じた日本のニュース」ニュースレター登録
ジュネーブ州当局は12日夕、オゾン汚染への対応として13日は公共交通機関を無料にすると発表した。
自動車についても、汚染度に基づく走行制限をかけた。一部の例外を除き、ジュネーブ中心部では午前6時～午後10時は汚染度を示すステッカー「Stick’AIR」のレベル0～3を貼った車両のみが走行を許可される。違反車には罰金が科される。域内の高速道路は時速80キロに速度制限が課される。
当局は汚染が収束するまで繰り返しこの措置を発動すると述べた。
二酸化窒素を減らす
これらの措置はオゾンを直接減らすことはできないが、二酸化窒素（NO₂）の削減を目的とする。ジュネーブ州大気局のアリーヌ・シュタウプ・シュペーリ局長は、最も汚染度の高い自動車の走行を禁止することで、州全体のNO₂排出量を20～25％減らせると見積もった。
州の狙いは健康リスクの低減だ。オゾン濃度が高まると頭痛や喘息の発作、呼吸機能の低下などを引き起こす。特に小さな子どもや高齢者、心肺に病気を抱える人にとってリスクが高い。
ジュネーブ州は2020年、オゾンレベルが180μg/m³を超えた翌日は無料輸送を実施するルールを導入した。当局によると、12日にメイラン観測所で230μg/m³が測定された。
英語からのDeepL翻訳：ムートゥ朋子
おすすめの記事
おすすめの記事
SWIについて
【友だち募集中】スイスインフォ日本語版 LINE公式アカウント
swissinfo.ch日本語版が配信した記事を週1回、まとめてお届けします。友だち追加は画像をクリック！
もっと読む 【友だち募集中】スイスインフォ日本語版 LINE公式アカウント
外部リンク
SWI swissinfo.ch日本語編集部では和訳の一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、日本語編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者の確認を受けています。
おすすめの記事
スイス中銀、新紙幣デザイン12案発表 一般投票募る
このコンテンツが公開されたのは、
スイス国立銀行（中銀、SNB）が、新フラン札のデザイン案12点を発表した。来月7日まで、インターネット上で一般投票が行われる。
もっと読む スイス中銀、新紙幣デザイン12案発表 一般投票募る
おすすめの記事
スイスで記録的暑さ 政府が警告
このコンテンツが公開されたのは、
スイスで全国的に気温が上昇し、猛暑への警戒が強まっている。11日にはスイス西部と南部ティチーノ州の一部地域に対し、熱中症など健康被害を受けるリスクが大きい「危険度3」の警報が発令された。
もっと読む スイスで記録的暑さ 政府が警告
おすすめの記事
文化
知日スイス人作家のアドルフ・ムシュクさん、欧州政治文化賞を受賞
このコンテンツが公開されたのは、
ハンス・リンギエ財団は9日チューリヒ在住の作家アドルフ・ムシュグさん（91）に欧州政治文化賞と賞金5万ユーロ（約860万円）を授与した。同賞がスイス人に授与されるのは初めて。
もっと読む 知日スイス人作家のアドルフ・ムシュクさん、欧州政治文化賞を受賞
おすすめの記事
貿易政策
スイス政府、相互関税で米国との協議継続を表明
このコンテンツが公開されたのは、
米国がスイスに課す39％の「相互関税」をめぐり、スイス政府は4日、米国との協議を続け「より魅力的な提案をする」と表明した。
もっと読む スイス政府、相互関税で米国との協議継続を表明
おすすめの記事
貿易政策
トランプ政権、スイスに39％の相互関税を発表
このコンテンツが公開されたのは、
米国はスイスに課す相互関税率を39％と発表。スイス政府は「大変遺憾に思う」と表明した。
もっと読む トランプ政権、スイスに39％の相互関税を発表
おすすめの記事
スイス銀行の顧客を騙した英国人留学生に有罪判決
このコンテンツが公開されたのは、
スイス銀行を狙った口座乗っ取り事件で、英国で刑事告訴されていた英国人学生（21）に禁固7年の有罪判決が言い渡された。スイス連邦検察庁によると、学生はスイスの銀行顧客から約240万フラン（約4億4000万円）を騙し取った。
もっと読む スイス銀行の顧客を騙した英国人留学生に有罪判決
おすすめの記事
農業ビジネス
温暖化でスイスがオリーブの名産地に？
このコンテンツが公開されたのは、
スイス西部のフランス語圏は温暖化によりオリーブの木を育てやすくなっている。生産者らは2026年には栽培本数が2万本に倍増し、南部のイタリア語圏ティチーノ州を追い抜くと見込む。
もっと読む 温暖化でスイスがオリーブの名産地に？
おすすめの記事
アルプスに新しい巨大地上絵が登場
このコンテンツが公開されたのは、
世界各地で巨大な地上絵を描くアーティストのSAYPE（セイプ）さんが、スイス南部ヴォー州のアルプス山頂に新作を完成させた。
もっと読む アルプスに新しい巨大地上絵が登場
おすすめの記事
スイス・ゲスゲン原発、定期検査後に稼働再開できず
このコンテンツが公開されたのは、
スイス北部デニケン（ソロトゥルン州）のゲスゲン原子力発電所が2カ月近く、発電を停止している。給水配管システムに過負荷がかかっている可能性があり、安全性が証明されるまで発電を再開できていない。
もっと読む スイス・ゲスゲン原発、定期検査後に稼働再開できず
おすすめの記事
欧州人権裁判所、スイスは「セメンヤさんの権利を侵害」
このコンテンツが公開されたのは、
欧州人権裁判所（ECHR）大法廷は10日、スイスが女子陸上五輪金メダリストのキャスター・セメンヤさん（南アフリカ）の権利を侵害したとする2023年の判決を支持した。
もっと読む 欧州人権裁判所、スイスは「セメンヤさんの権利を侵害」
swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。
他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。