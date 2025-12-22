ホルシム、インドネシア住民による気候訴訟で敗訴 控訴へ

インドネシアのパリ島民4人が損害賠償などを求めた訴訟で、ツーク地方裁判所は原告勝訴の判決を下した Keystone-SDA

セメントの世界大手ホルシムに対する気候変動訴訟で、ツーク裁判所は22日、原告のインドネシア住民の訴えを認める判決を下した。原告は損害賠償や排出量の削減策、適応策を求めていた。

2 分

Keystone-SDA 他の言語（2言語） English en In win for Indonesia islanders, Swiss court upholds climate action against Holcim もっと読む In win for Indonesia islanders, Swiss court upholds climate action against Holcim

Deutsch de Zuger Kantonsgericht tritt auf Klimaklage gegen Holcim ein 原文 もっと読む Zuger Kantonsgericht tritt auf Klimaklage gegen Holcim ein

おすすめの記事

原告を支援するスイス福音教会救援機関（HEKS/EPER）は同日、ツーク裁判所は原告が気候変動により生命を脅かされ、法的保護を受けるに値すると認めたとの声明外部リンクを発表した。

おすすめの記事

おすすめの記事 気候適応 インドネシア発の気候訴訟、国際的判例なるか スイスのセメント大手提訴 このコンテンツが公開されたのは、 温室効果ガス排出の多いセメント産業で世界大手のスイス企業と、海面上昇に脅かされるインドネシアの小島。両者の裁判が今、世界の注目を集めている。 もっと読む インドネシア発の気候訴訟、国際的判例なるか スイスのセメント大手提訴

訴訟はインドネシアのパリ島の住民4人がホルシム（本社・ツーク）を相手取り起こしたもの。気候変動により浸水が頻発し、生活が脅かされたと訴えた。

ホルシムは控訴する方針を表明した。9月の審理では原告の求めを拒否し、原告が気候変動から受ける影響は世界中のすべての人と同程度だと反論した。法的保護に値する個別の利益は存在しないと主張した。ホルシムは2050年までに排出量の実質ゼロを達成する方針だとも強調した。

独語からのGoogle翻訳：ムートゥ朋子

自動翻訳ツールの活用について SWI swissinfo.ch日本語編集部では和訳の一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、日本語編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者の確認を受けています。

人気の記事 世界の読者と意見交換