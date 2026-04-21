スイス、原発新設解禁へさらに前進
スイス連邦議会下院（国民議会）のエネルギー委員会は、原子力発電所の新規建設を事実上解禁する法改正案を可決した。
中道右派政党などが提起した国民発議「すべての人にいつでも電気を：ブラックアウト（全域停電）を止めよ（ブラックアウト・イニシアチブ）」に対する政府対案が承認された。上院（全州議会）は11日にすでに可決している。
ブラックアウト・イニシアチブは、憲法を改正し、「あらゆる形態の気候に優しい電力生産」を認め、化石燃料以外の技術を用いたエネルギー生産の権利を保証する内容。
スイス政府は、新たな原子力発電所の認可再開を支持する一方、憲法改正ではなく法律改正に限定する対案を提出していた。
エネルギー委員会は採決の結果、賛成13、反対12の僅差で対案を採択。長期的な電力供給の安定確保に向け、原子力エネルギーを再び選択肢とすべきだとした。
英語からのGoogle翻訳・追記：大野瑠衣子
スイスインフォではコンテンツの一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者によるチェックを受けています。自動翻訳を適切に活用することで、より深い取材や掘り下げた記事の編集にリソースを集中させることができます。スイスインフォのAI活用方針についてはこちらへ
人気の記事
世界の読者と意見交換
JTI基準に準拠
swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。
他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。