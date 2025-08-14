スイス中銀、新紙幣デザイン12案発表 一般投票募る

新フラン札のデザイン案 Keystone-SDA

スイス国立銀行（中銀、SNB）が、新フラン札のデザイン案12点を発表した。来月7日までインターネット上で一般投票が行われる。

一般投票外部リンクと並行し、外部専門家で構成される諮問委員会も審査を行う。

SNBによると、最も評価が高い6点が2次審査へ進む。新デザインは2026年初頭に発表される予定。新フラン札の流通開始は早くても2030年代初頭となる。

SNBは昨年10月、新フラン札のデザインコンペを開催した。テーマは「スイスとその標高」。スイスの多様な生活様式を、さまざまな標高で反映させることを目的としている。

