直接民主制
スイスの民主主義
テニス界のレジェンド、ロジャー・フェデラーさんが億万長者の仲間入り　米誌フォーブス推計

正装のロジャー・フェデラー
米誌フォーブスによると、ロジャー・フェデラーさんの資産は10億ドルを突破した Keystone-SDA

米誌フォーブスによると、スイスの元テニス選手ロジャー・フェデラーさんが資産10億ドルを超える富豪の仲間入りを果たした。

このコンテンツが公開されたのは、
2 分
Keystone-SDA

フェデラーさんは現役時代、総額約13億1000万フラン（約1930億円）の賞金を獲得した。広告出演の高額ギャラや、フェデラーさんが保有するシューズブランド「オン（On）」株式の値上がりも加わって、資産は10億ドルを超えた。フォーブス外部リンクの試算をスイスのオンラインメディアWatson.chが報じた。

フォーブス誌によると、億万長者になった現役または元スポーツ選手には、バスケットボール選手のレブロン・ジェームズやプロゴルファーのタイガー・ウッズ、サッカー選手のクリスティアーノ・ロナウドとリオネル・メッシがいる。

10億ドル以上の資産を築いた最初のトップアスリートは、ルーマニアのイオン・ティリアックだった。2007年にその10億ドルの大台を超え、現在の純資産は不動産、自動車ディーラー、金融投資で現在23億ドルと推定されている。

英語からのDeepL翻訳：ムートゥ朋子

SWI swissinfo.ch日本語編集部では和訳の一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、日本語編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者の確認を受けています。

世界の読者と意見交換

10言語で意見交換
あなたの住む大陸の未来、あなたはどう見ていますか？

一部の世界地域は、明るい未来への希望を抱きながら生活しています。しかし、現実は果たしてどうでしょうか？

10言語で意見交換
トランプ関税発動　暮らしにどう影響する？

新しい関税率は、みなさんの暮らしにどのような影響を与えると思いますか？ご意見をお待ちしています。

アーカイブ
核をめぐる国際条約を守ることのリスクと報酬について、最近の出来事は何を物語っているのでしょうか？

ルールに従う国が従わない国よりも悪い結果に終わるとすれば、核軍縮協定に署名し、信頼すべき理由はどこにあるのでしょうか？

戦闘機

