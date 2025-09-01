テニス界のレジェンド、ロジャー・フェデラーさんが億万長者の仲間入り 米誌フォーブス推計

米誌フォーブスによると、ロジャー・フェデラーさんの資産は10億ドルを突破した Keystone-SDA

米誌フォーブスによると、スイスの元テニス選手ロジャー・フェデラーさんが資産10億ドルを超える富豪の仲間入りを果たした。

2 分

フェデラーさんは現役時代、総額約13億1000万フラン（約1930億円）の賞金を獲得した。広告出演の高額ギャラや、フェデラーさんが保有するシューズブランド「オン（On）」株式の値上がりも加わって、資産は10億ドルを超えた。フォーブス外部リンクの試算をスイスのオンラインメディアWatson.chが報じた。

フォーブス誌によると、億万長者になった現役または元スポーツ選手には、バスケットボール選手のレブロン・ジェームズやプロゴルファーのタイガー・ウッズ、サッカー選手のクリスティアーノ・ロナウドとリオネル・メッシがいる。

10億ドル以上の資産を築いた最初のトップアスリートは、ルーマニアのイオン・ティリアックだった。2007年にその10億ドルの大台を超え、現在の純資産は不動産、自動車ディーラー、金融投資で現在23億ドルと推定されている。

英語からのDeepL翻訳：ムートゥ朋子