医療・介護分野が仕事満足度で首位 スイス調査

Keystone-SDA

スイスの世論調査会社ソトモが5日発表した調査で、医療・介護分野で働く人々の仕事満足度が最も高いことが分かった。回答者の8割が、自身の仕事に意義を感じていると答えた。

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一方で、ワークライフバランスについては改善の余地があるとされている。性別による大きな差はほとんど見られなかったが、年齢が高いほど仕事への充実感や誇りを感じる傾向があった。

調査外部リンクでは、回答者のほぼ半数が自分の仕事に強い、または非常に強い誇りを持っていると回答した。特に看護職ではその傾向が顕著だった。また、医療・看護職は雇用の安定性に関する評価でも最も高く、社会福祉職、建設業、公務部門がこれに続いた。

仕事の満足度には、意義や充実感だけでなく、労働条件も影響しているとされる。医療・介護分野ではこうした構造的条件の評価は低く、特にワークライフバランスの不足が指摘された。

調査回答者の47％は「良好なワークライフバランス」を重視すると答えた。これに次いで「多様でやりがいのある業務」（44％）、「社会への貢献」（38％）が続き、「給与」は4番目だった。

調査は2026年3月、キャンペーン「人間としてキャリアを築こう」の一環としてソトモが実施した。このキャンペーンはArtiset、Spitex Switzerland、OdASantéが支援し、連邦教育・研究・イノベーション事務局（SERI）の協力を得ている。スイス国内の4300人以上の就労者および年金受給者が調査に回答した。

英語からのGoogle翻訳：大野瑠衣子

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