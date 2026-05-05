医療・介護分野が仕事満足度で首位 スイス調査
スイスの世論調査会社ソトモが5日発表した調査で、医療・介護分野で働く人々の仕事満足度が最も高いことが分かった。回答者の8割が、自身の仕事に意義を感じていると答えた。
一方で、ワークライフバランスについては改善の余地があるとされている。性別による大きな差はほとんど見られなかったが、年齢が高いほど仕事への充実感や誇りを感じる傾向があった。
調査外部リンクでは、回答者のほぼ半数が自分の仕事に強い、または非常に強い誇りを持っていると回答した。特に看護職ではその傾向が顕著だった。また、医療・看護職は雇用の安定性に関する評価でも最も高く、社会福祉職、建設業、公務部門がこれに続いた。
仕事の満足度には、意義や充実感だけでなく、労働条件も影響しているとされる。医療・介護分野ではこうした構造的条件の評価は低く、特にワークライフバランスの不足が指摘された。
調査回答者の47％は「良好なワークライフバランス」を重視すると答えた。これに次いで「多様でやりがいのある業務」（44％）、「社会への貢献」（38％）が続き、「給与」は4番目だった。
調査は2026年3月、キャンペーン「人間としてキャリアを築こう」の一環としてソトモが実施した。このキャンペーンはArtiset、Spitex Switzerland、OdASantéが支援し、連邦教育・研究・イノベーション事務局（SERI）の協力を得ている。スイス国内の4300人以上の就労者および年金受給者が調査に回答した。
英語からのGoogle翻訳：大野瑠衣子
スイスインフォではコンテンツの一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者によるチェックを受けています。自動翻訳を適切に活用することで、より深い取材や掘り下げた記事の編集にリソースを集中させることができます。スイスインフォのAI活用方針についてはこちらへ
人気の記事
世界の読者と意見交換
JTI基準に準拠
swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。
他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。