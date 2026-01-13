UBSのエルモッティCEO、2027年4月に退任へ 報道
英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）は、スイスの銀行大手UBSのセルジオ・エルモッティ最高経営責任者（CEO）が2027年4月に退任する計画だと報じた。
FT は「最も可能性の高い」 後継者候補の1人に、資産運用部門責任者アレクサンダー・イワノビッチ氏を挙げた。その他、UBS アセット・マネジメントの共同責任者イクバル・カーン氏、ロバート・カロフスキー氏の名も挙がる。10 月に同行の最高執行責任者に任命されたベア・マーティン氏も候補者の1人とされる。
65 歳のエルモッティ氏は、2026 年末か 2027 年初めにCEOを 退任する意向をすでに表明していた。しかし、FT が内部関係者の話として報じたところでは、同氏の意向次第で取締役会長として復帰する可能性がある。
