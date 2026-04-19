Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

– Pezeshkian diz que desenvolver programa nuclear é um “direito” do Irã –

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou neste domingo que desenvolver um programa nuclear é um “direito” do Irã.

“Como é possível que o presidente dos Estados Unidos afirme que o Irã não deve exercer seus direitos nucleares sem explicar por quê?”, declarou o presidente iraniano.

– Líbano anuncia reparos em pontes e rodovias atingidas por ataques israelenses –

O Exército do Líbano anunciou que reabriu uma estrada e obras de reparo em pontes que foram atingidas por bombardeios israelenses no sul do país, no terceiro dia do cessar-fogo entre o movimento pró-iraniano Hezbollah e Israel.

– Soldado israelense morre no sul do Líbano –

O Exército israelense anunciou neste domingo a morte de um soldado em combate no sul do Líbano, onde uma trégua temporária está em vigor. Desde o início do conflito, 15 soldados israelenses morreram em combates com o movimento pró-iraniano Hezbollah no Líbano.

– Presidente do Parlamento iraniano diz que acordo com EUA está “distante” –

As negociações de paz entre Irã e Estados Unidos “registraram avanços”, mas um acordo final “continua distante”, afirmou no sábado o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, à televisão local.

– ONU condena ataque contra soldados franceses –

O secretário-geral da ONU, António Guterres, “condenou de modo veemente” o ataque que matou um soldado francês no sul do Líbano e deixou três militares feridos.

“Este é o terceiro incidente em poucas semanas que provoca a morte de capacetes azuis” da missão de paz da ONU, afirmou Guterres em um comunicado divulgado por seu porta-voz.

– Israel derruba edifícios no sul do Líbano –

As forças de Israel realizaram demolições no sábado no sul do Líbano, cenário de intensos combates com o Hezbollah, informou a agência estatal de notícias libanesa.

“O inimigo israelense repete suas operações de detonação de cargas na localidade de Bint Jbeil”, indicou a Agência Nacional de Notícias do Líbano. Também relatou demolições em outros pontos da fronteira.

– Qualquer embarcação que se aproxime de Ormuz será “considerada alvo” –

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, advertiu no sábado que qualquer embarcação que se aproxime do estratégico Estreito de Ormuz será “considerada alvo”.

Pela manhã, o Irã anunciou o fechamento dessa passagem crucial para o comércio de hidrocarbonetos, que havia sido reaberta para a navegação comercial na sexta-feira à tarde.

– Irã relata 3.468 mortos pela guerra –

A Fundação dos Mártires do Irã informou no sábado pelo menos 3.468 mortos nas quase seis semanas de guerra contra os Estados Unidos e Israel.

Devido às restrições impostas à imprensa, a AFP não pôde verificar de forma independente o balanço.

– Líder do Hezbollah promete responder aos ataques de Israel –

O líder do Hezbollah, Naim Qasem, afirmou que a trégua de dez dias em vigor com Israel não pode ser unilateral e prometeu responder aos ataques do outro lado.

“Não pode haver cessar-fogo apenas por parte da resistência, deve ser de ambas as partes”, declarou em um comunicado lido pela televisão.

– Irã examina “novas propostas” americanas –

O comandante do Exército do Paquistão transmitiu ao Irã “novas propostas” americanas, anunciou o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, citado pela agência oficial Irna.

“O Irã está analisando e ainda não respondeu”, afirmou o Conselho Supremo. A delegação negociadora do Irã “não fará a mínima concessão” e “defenderá com toda sua força os interesses da nação iraniana”, acrescentou.

– Trump diz que Irã não pode “chantagear” EUA –

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu que o Irã não pode “chantagear” Washington com suas mudanças de posição sobre o Estreito de Ormuz, depois que Teerã voltou a anunciar o fechamento do estratégico ponto de passagem marítima.

“Estamos conversando com eles. Eles queriam fechar o estreito de novo – vocês sabem, como vêm fazendo há anos – e não podem nos chantagear”, disse Trump em um evento na Casa Branca

– Sem internet há 50 dias –

O corte de internet imposto pelas autoridades iranianas no início da guerra entrou em seu 50º dia, informou a ONG NetBlocks, que monitora cibersegurança.

– Líbano prepara negociações com Israel –

O presidente libanês, Joseph Aoun, e o primeiro-ministro, Nawaf Salam, discutiram no sábado os preparativos para as negociações com Israel, no segundo dia do cessar-fogo no país, anunciou a presidência.

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