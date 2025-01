1945, ano que marca o fim da Segunda Guerra Mundial

Seis anos após seu início, a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, com a rendição da Alemanha nazista em maio e seus líderes sendo julgados por crimes de guerra em novembro.

Aqui está um resumo dos principais eventos daquele ano.

– 27 de janeiro: libertação de Auschwitz –

Soldados soviéticos entram em 27 de janeiro no campo de Auschwitz-Birkenau, perto de Cracóvia, onde os nazistas haviam exterminado 1,1 milhão de pessoas, sendo um milhão de judeus, desde 1940. Cerca de 7.000 homens e mulheres ainda estão vivas.

O vasto complexo se torna um símbolo do Holocausto, o genocídio dos judeus europeus, também conhecido como Shoah.

Dez dias antes, os nazistas haviam iniciado a evacuação do campo, enviando 60.000 prisioneiros para outros campos no oeste nas chamadas “Marchas da Morte”.

O primeiro campo nazista a ser libertado foi Majdanek, perto de Lublin, no leste da Polônia, em 24 de julho de 1944. O último foi Theresienstadt, perto de Praga, em 8 de maio de 1945.

– 4 a 11 de fevereiro: Conferência de Yalta –

Com a perspectiva da derrota da Alemanha, os líderes das três grandes potências aliadas – Reino Unido, União Soviética e Estados Unidos – se reúnem no balneário de Yalta, na Crimeia, em 4 de fevereiro, para decidir o futuro da Europa pós-guerra.

Charles de Gaulle, da França, não é convidado. Winston Churchill, Joseph Stalin e Franklin D. Roosevelt decidem dividir a Alemanha derrotada e Berlim em quatro zonas de ocupação, incluindo uma para a França.

Os três concordam que a Alemanha deve ser desmilitarizada e pagar reparações de guerra, criar uma assembleia de nações – a futura ONU – e que os líderes nazistas devem ser julgados por crimes de guerra.

A União Soviética também obtém reconhecimento da Linha Curzon e assume o controle de 40% do território polonês.

– 13 a 15 de fevereiro: Dresden bombardeada –

Durante três dias em fevereiro, aviões britânicos e americanos lançam várias toneladas de bombas sobre a cidade alemã de Dresden, no leste do país, provocando um incêndio que destrói grande parte do centro.

Até 25.000 pessoas morreram nos ataques, de acordo com pesquisas recentes, em um ataque que, segundo críticos, era desnecessário, pois a Alemanha nazista já estava efetivamente derrotada.

– 30 de abril: Hitler se suicida –

Enquanto as forças soviéticas se aproximam, Adolf Hitler se suicida em seu bunker em Berlim com um tiro na cabeça em 30 de abril.

Ele estava recém-casado com sua esposa, Eva Braun, que também comete suicídio tomando cianeto. No dia seguinte, Joseph Goebbels, o número dois de Hitler, e sua esposa, cometem suicídio após matar seus seis filhos com cianeto.

Heinrich Himmler, chefe da SS – organização paramilitar nazista -, e arquiteto do Holocausto, se suicida com cianeto em maio enquanto está sob custódia britânica.

– 8 de maio: Alemanha se rende –

Após o suicídio de Hitler e a queda de Berlim em 2 de maio, a Alemanha busca se render.

As negociações no quartel-general aliado na cidade francesa de Reims resultam em um ato de rendição assinado nas primeiras horas de 7 de maio por representantes alemães e aliados.

O documento ordena às tropas alemãs que parem de lutar em 8 de maio às 23h01, horário da Europa Central.

8 de maio também é o dia escolhido pelos Aliados para proclamar oficialmente a vitória sobre a Alemanha nazista. A guerra, no entanto, continua na Ásia e no Pacífico.

– 17 de julho: Conferência de Potsdam –

Os líderes dos “Três Grandes” se reúnem novamente em Potsdam, nos arredores de Berlim, a partir de 17 de julho, para finalizar os acordos destinados a desarmar, desnazificar e democratizar a Alemanha.

Os dirigentes confirmam algumas das decisões tomadas em Yalta, inclusive sobre zonas de ocupação e julgamentos de nazistas, e deslocam a fronteira ocidental da Polônia para a Alemanha. Os Aliados emitem a Declaração de Potsdam em 26 de julho, que dá ao Japão um ultimato para se render.

– 6 e 9 de agosto: Hiroshima e Nagasaki –

Em 6 de agosto, às 8h15, um avião da Força Aérea dos EUA – Enola Gay – realiza o primeiro ataque nuclear do mundo, lançando uma única bomba sobre a cidade japonesa de Hiroshima, no sul.

A cidade é devastada e se transforma em uma enorme fornalha. Cerca de 140.000 pessoas morreram na explosão e – até o fim de 1945 – devido aos efeitos da bomba de urânio, de acordo com estimativas geralmente consensuadas.

Dezenas de milhares morrem mais tarde de ferimentos ou pela radiação. Em 9 de agosto, por volta das 11h, um avião americano lança uma bomba nuclear de plutônio em Nagasaki, uma cidade mais ao sul, deixando cerca de 74.000 mortos até o final daquele ano.

O governo japonês admite derrota e o Imperador Hirohito informa à nação de sua capitulação em um discurso pelo rádio em 15 de agosto. O documento de rendição formal é assinado em 2 de setembro no encouraçado USS Missouri, ancorado em Tóquio.

A rendição japonesa coloca fim à Segunda Guerra Mundial. Entre 40 e 60 milhões de pessoas haviam sido mortas, metade delas civis, incluindo cerca de seis milhões de judeus.

– 24 de outubro: ONU é criada –

As Nações Unidas são estabelecidas em 24 de outubro, com base em uma carta fundadora acordada em San Francisco quase quatro meses antes e assinada por 51 Estados.

Com sede em Nova York, o órgão sucede a Liga das Nações, que se mostrou impotente para deter a Segunda Guerra Mundial.

A ONU instituiu um órgão executivo, conhecido como Conselho de Segurança, no qual cinco membros permanentes – os vencedores da guerra, Reino Unido, China, França, União Soviética (atualmente Rússia) e Estados Unidos – passaram a ter poder de veto.

– 20 de novembro: nazistas são julgados –

Líderes nazistas são julgados em Nuremberg, no sul da Alemanha, em 20 de novembro, com 21 deles, incluindo o sucessor designado de Hitler, Hermann Goering, acusados de conspiração, crimes de guerra, crimes contra a paz e – pela primeira vez na história – crimes contra a humanidade.

O julgamento dura 218 dias, e seu veredicto é proferido em 1º de outubro de 1946 com 12 penas de morte; três penas de prisão perpétua; duas de 20 anos de prisão; uma de 15 anos; e uma de 10 anos. Em 16 de outubro, 10 dos réus são enforcados.

Goering comete suicídio algumas horas antes em sua cela, ao ingerir uma cápsula de cianeto que havia escondido.

