Academia veta atores e roteiros feitos por IA do Oscar

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A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou, nesta sexta-feira (1º), que atores criados com inteligência artificial (IA) não serão elegíveis ao Oscar, ao lançar uma ofensiva contra o uso de IA.

As novas regras incluem a exigência de que apenas intérpretes humanos reais, de carne e osso – e não seus avatares de IA – sejam elegíveis para os prêmios mais importantes do cinema americano.

A Academia também determinou que os roteiros devem ser escritos por uma pessoa, e não por um chatbot, para poderem concorrer a uma indicação.

“Na categoria de interpretação, apenas serão considerados elegíveis os papéis creditados nos créditos oficiais do filme e comprovadamente interpretados por seres humanos com o seu consentimento”, informou a Academia.

“Nas categorias de roteiro, as regras estabelecem que estes devem ser escritos por humanos para serem elegíveis”, acrescentou.

A decisão foi tomada poucos dias depois da apresentação, para um público de proprietários de salas de cinema, de uma versão com IA do falecido ator Val Kilmer, astro da franquia “Top Gun”.

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