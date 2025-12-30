The Swiss voice in the world since 1935
Acidente com teleférico deixa 4 feridos e quase 100 presos em montanha na Itália

Quatro pessoas ficaram feridas e quase cem impedidas de descer de uma montanha após um acidente com um teleférico no noroeste da Itália nesta terça-feira (30), informaram autoridades.

Ninguém ficou gravemente ferido após o incidente no veículo que liga Macugnaga a Monte Moro, a 2.800 metros de altitude, perto da fronteira com a Suíça, declarou à AFP um porta-voz dos serviços de resgate alpinos italianos. 

“Ao que parece, a cabine chegou à estação superior em alta velocidade, o que provocou o acidente”, informou uma nota do órgão de socorro. 

Segundo os bombeiros, o acidente envolveu duas cabines do teleférico, que “colidiram com as estruturas das estações superior e inferior”, diz seu comunicado. 

Três dos 15 passageiros da cabine superior ficaram feridos, além do operador da estação inferior, assinalaram. 

Quase cem pessoas ficaram no topo da montanha, já que o teleférico não pôde ser utilizado para a descida após o acidente ocorrido às 11h30 locais (7h30 em Brasília). Cerca de três horas mais tarde, todos haviam sido evacuados de helicóptero. 

“As primeiras informações indicam que o módulo não desacelerou corretamente ao entrar na estação e bateu contra a barreira”, explicou Filippo Besozzi, administrador da empresa que explora o teleférico. 

Ele acrescentou que o veículo, restaurado em 2023, não sofreu danos importantes, mas estava sendo inspecionado. 

O acidente ocorreu em plena temporada de esqui nos Alpes, quando muitos italianos e turistas frequentam a região devido às festas de Natal e Ano Novo.

