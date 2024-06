Acionistas da Tesla aprovam pacote salarial bilionário de Musk

afp_tickers

3 minutos

Os acionistas da Tesla aprovaram nesta quinta-feira (13) o gigantesco pacote de remuneração do fundador da empresa, Elon Musk, e a mudança da sua sede fiscal de Delaware para o Texas, segundo votação em sua assembleia geral.

Aprovado pelo conselho administrativo da empresa em 2018, no valor de 55,8 bilhões de dólares (301 bilhões de reais), o pacote salarial foi anulado no começo de 2024 por um tribunal de Delaware, que decidiu ante uma demanda individual de um acionista que alegou que o magnata havia ditado suas condições ao conselho, que não era suficientemente independente.

O acordo previa que Elon Musk recebesse ações da Tesla com base no cumprimento de uma série de objetivos ao longo de dez anos. Em abril, a empresa anunciou que colocaria o plano novamente em votação, em assembleia geral nesta quinta-feira.

O anúncio dos resultados da votação foi feito por Brandon Ehrhart, secretário-geral da Tesla, diante de centenas de acionistas reunidos em Austin, no Texas, que comemoraram. “Amo vocês”, disse Musk, eufórico.

A ação da Tesla subiu mais de 7% durante o dia e fechou em alta de 3%.

– Divisão –

Para incentivar a participação, a Tesla anunciou uma espécie de sorteio, no qual 15 investidores ganhariam uma visita à fábrica da empresa em Austin guiada por Musk e pelo designer de automóveis Franz von Holzhausen.

Antes do anúncio dos resultados oficiais, analistas da Wedbush publicaram: “Abram o champanhe para Musk”. “Acreditamos que o voto maciço dos pequenos acionistas a favor das duas resoluções tenha sido crucial para a sua aprovação, apesar da oposição de alguns grandes acionistas institucionais”, acrescentaram.

Os acionistas individuais representam cerca de 40% do capital em bolsa da empresa. Alguns analistas e investidores temiam que uma eventual rejeição ao pacote salarial fizesse com que Musk desviasse sua atenção para suas outras empresas, como SpaceX, X, xAI e Starlink.

“A Tesla é melhor com Elon. A Tesla é Elon”, disse Ron Baron, número um da Baron Funds, que investiu cerca de US$ 3 bilhões (R$ 16,2 bilhões) em ações da montadora. “Elon cumpriu seu contrato. Elon ganhou seu salário”.

Questionado pela AFP, o Vanguard, o maior investidor individual, com 7,23% do patrimônio da Tesla no final de 2023, não quis revelar seu voto, e o fundo BlackRock, o maior e o segundo maior investidor mundial na Tesla, com 5,9% do total, não respondeu. De acordo com o The Wall Street Journal, o primeiro votou contra o plano em 2018, e o segundo, a favor.

O fundo de pensão dos professores da Califórnia (CalSTRS), um dos maiores dos Estados Unidos, votou contra um plano descrito como “ridículo” por seu diretor de investimentos, Chris Ailman. O fundo soberano norueguês NBIM, o maior do mundo, com 0,98% do capital acionário da Tesla no fim de 2023, também se opunha, como em 2018.

A ação da Tesla valia US$ 20,70 em Wall Street na véspera da reunião de acionistas de 2018, e é negociada hoje acima de US$ 177.

elm-jmb/sco/tym/mel/mr/jc/aa/dd-lb