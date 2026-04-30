Aeroporto de Bogotá interrompe brevemente suas operações devido a um drone

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O aeroporto de Bogotá interrompeu brevemente suas operações nesta quinta-feira (30) devido ao sobrevoo próximo de um drone, aparelhos usados por guerrilheiros em seus ataques na Colômbia.

As autoridades de El Dorado informaram que tiveram de ativar um protocolo de segurança por causa da presença de um drone nas “proximidades”.

Duas aeronaves provenientes de Santiago do Chile e da cidade colombiana de Cali tiveram de realizar manobras para abortar seus pousos, indicou a Aeronáutica Civil no X. Após 24 minutos, o aeroporto voltou a operar normalmente.

Este é o segundo incidente ligado a drones em uma semana. Na noite de terça-feira, o aeroporto suspendeu o tráfego por 45 minutos.

A Colômbia vive um novo fenômeno de violência em seu conflito armado, que já dura mais de seis décadas, devido ao uso de drones por grupos guerrilheiros para atentados. Em algumas áreas sob domínio rebelde é proibido usar esses dispositivos.

Os guerrilheiros, principalmente do ELN e dissidentes das extintas Farc que não assinaram o acordo de paz de 2016, têm atacado delegacias de polícia, bases militares e residências.

Pelo menos 8.000 ataques desse tipo deixaram 20 mortos e quase 300 feridos, entre militares e civis, em 2025, segundo o ministro da Defesa.

A Aeronáutica Civil não indicou a origem dos sobrevoos no aeroporto de Bogotá.

El Dorado foi o aeroporto mais movimentado da América Latina em 2024, com mais de 45,8 milhões de passageiros, à frente dos aeroportos da Cidade do México e de São Paulo, segundo o Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e do Caribe.

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