Aliança China-Rússia é um ‘fator de estabilidade’, disse Putin a Xi

A aliança entre China e Rússia é um “fator de estabilidade” diante de um contexto mundial de “turbulência crescente”, afirmou nesta quarta-feira (4) o presidente russo, Vladimir Putin, durante uma conversa por videoconferência com seu homólogo chinês, Xi Jinping.

Rússia e China estreitaram seus laços econômicos, diplomáticos e militares desde a invasão russa da Ucrânia, em 2022, e buscam mostrar uma frente unida.

“Em um contexto de turbulência crescente, a aliança entre Moscou e Pequim é um importante fator de estabilidade”, disse Putin na conversa, segundo um vídeo divulgado pelo governo russo.

Poucas horas depois, a imprensa estatal chinesa informou que Xi conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quarta-feira, sem revelar detalhes.

Xi e Putin trocaram mensagens de felicitações pelo Ano Novo em 31 de dezembro. Os dois se reuniram na capital chinesa em setembro. Em maio, Xi visitou Moscou.

A China é uma aliada comercial essencial para a Rússia, a maior compradora mundial de combustíveis fósseis russos, em um mercado restrito pelas sanções das potências ocidentais contra Moscou devido à guerra na Ucrânia.

Durante a conversa com Putin, o mandatário chinês afirmou que “desde o início do ano, a situação internacional se tornou cada vez mais turbulenta”, segundo trechos divulgados pela televisão estatal chinesa CCTV.

“Ambas as partes deveriam (…) assegurar que as relações entre China e Rússia continuem se desenvolvendo de forma estável, no caminho certo, por meio de uma coordenação estratégica mais profunda”, declarou Xi.

O presidente chinês acrescentou que, como “membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, China e Rússia têm a obrigação de incentivar a comunidade internacional a defender a equidade e a justiça (…) e de manter conjuntamente a estabilidade estratégica mundial”.

A videoconferência entre Xi e Putin aconteceu no momento em que o governo dos Estados Unidos afirma que está um pouco mais próximo de alcançar um acordo para acabar com o conflito na Ucrânia.

Delegados da Rússia e da Ucrânia iniciam nesta quarta-feira uma nova rodada de conversas em Abu Dhabi, com a presença de representantes dos Estados Unidos.

