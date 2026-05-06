Anthropic utilizará centros de dados da SpaceX para sua IA

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A Anthropic anunciou nesta quarta-feira (6) uma parceria com a SpaceX, a empresa espacial de Elon Musk, para utilizar toda a capacidade de computação do seu centro de dados Colossus One, dedicado até agora à inteligência artificial (IA) do bilionário.

Este novo acordo permitirá à Anthropic duplicar os limites de uso do Claude Code para seus assinantes dos planos Pro, Max, Team e Enterprise, indicou Ami Vora, diretora de produtos da empresa.

A companhia está sob forte pressão para atender à crescente demanda na sua concorrência com a OpenAI, criadora do ChatGPT.

Em março, a empresa de San Francisco, que prepara a sua entrada na bolsa, viu-se obrigada a reduzir a largura de banda durante as horas de pico por não dispor de processadores suficientes para atender a todas as solicitações.

“Estamos tornando isso possível ao ampliar as nossas parcerias de computação. Fizemos uma parceria com a SpaceX para utilizar toda a capacidade do seu centro de dados Colossus One”, declarou Vora no palco da conferência anual para desenvolvedores da Anthropic em São Francisco.

Por sua vez, a xAI, empresa de Musk, enfrenta um problema de excesso de capacidade, utilizando apenas uma pequena parte do poder computacional do Colossus.

Seu maior centro de dados, próximo a Memphis, é alvo de críticas por operar com turbinas a gás sem licença ambiental e por seu enorme consumo de água.

Elon Musk anunciou nesta quarta-feira, no X, que a xAI será dissolvida e que suas atividades serão totalmente integradas à SpaceX, que a absorveu no início de fevereiro.

O anúncio ocorre no momento em que OpenAI e Anthropic travam uma disputa direta para equipar empresas com agentes de IA, cuja adoção vem se acelerando.

Na terça-feira, a Anthropic apresentou dez agentes de IA desenvolvidos sob medida para bancos, seguradoras e gestoras de ativos.

Essas ferramentas são capazes de redigir documentos de apresentações comerciais, realizar verificações regulatórias e analisar balanços contábeis.

Em resposta, a OpenAI anunciou no mesmo dia uma parceria com a gigante global de auditoria PwC para apoiar suas operações financeiras.

Mas essa corrida também é acompanhada por uma disputa pela obtenção de processadores e energia necessária.

A construção de centros de dados nos Estados Unidos, embora tenha se acelerado, ainda não é suficiente.

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