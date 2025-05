Armeira condenada por morte no set de ‘Rust’ deixa a prisão

Hannah Gutierrez, a armeira condenada pelo disparo fatal no set de filmagem de “Rust”, protagonizado por Alec Baldwin, saiu de prisão nesta sexta-feira (23) sob liberdade condicional, informaram as autoridades.

Gutierrez, responsável pelas armas usadas na gravação do filme no sudoeste dos Estados Unidos, carregou o revólver que Baldwin usou em um ensaio em outubro de 2021, no qual uma bala real foi disparada e feriu fatalmente a diretora de fotografia, Halyna Hutchins.

A armeira, também conhecida como Hannah Gutierrez-Reed, foi condenada em abril do ano passado a 18 meses de prisão por homicídio culposo.

“Ela foi libertada esta manhã, e estará no Arizona sob dupla supervisão [liberdade condicional e período probatório]”, disse à AFP Brittany Roembach, porta-voz do Departamento Correcional do Novo México.

Roembach explicou que Gutierrez, de 27 anos, pediu para ir ao Arizona e passará um ano em liberdade condicional por homicídio culposo.

Paralelamente, terá que se submeter a 18 meses de período probatório por portar uma arma sem cumprir os requisitos legais.

Como armeira do filme, Gutierrez tinha a responsabilidade de levar munição para o set e garantir a manipulação segura das armas utilizadas na produção.

A investigação jamais esclareceu como a bala real que matou Hutchins entrou no set.

“Rust”, um longa-metragem de faroeste de baixo orçamento, coproduzido e protagonizado por Baldwin, era filmado em um rancho no Novo México quando ocorreu a tragédia.

A bala que saiu da arma durante o ensaio também feriu no ombro o diretor do filme, Joel Souza.

Hutchins, uma diretora de fotografia ucraniana que era considerada uma estrela em ascensão em Hollywood, tinha 42 anos quando faleceu.

Sua morte interrompeu as gravações e causou comoção na indústria do cinema, renovando a discussão sobre o uso de armas nos sets.

Baldwin também respondeu perante a Justiça pelo caso. Contudo, um erro processual deixou sem efeito as acusações contra o artista.

As gravações de “Rust” foram retomadas e concluídas em 2023, após um acordo com o viúvo de Hutchins e sob a direção de Souza.

O filme retrata a história de um pistoleiro interpretado por Baldwin que ajuda seu neto a fugir de uma sentença de morte na forca pelo assassinato acidental de um caubói.

Através da distribuidora independente Falling Forward Films, “Rust” estreou nos cinemas americanos em 2 de maio, e está disponível para aluguel ou compra em diversas plataformas de streaming.

