Ataque a centro de detenção de imigrantes nos EUA deixa 1 morto e 2 feridos

Um imigrante detido morreu e outros dois ficaram feridos nesta quarta-feira (24), em um ataque contra um centro de detenção de imigrantes em Dallas, no sul dos Estados Unidos, perpetrado por um atirador que se suicidou em seguida.

O Departamento de Segurança Interna (DHS) havia anteriormente, em nota à imprensa, falado em dois detentos mortos, mas corrigiu o número em um novo informe.

“Um atirador abriu fogo de um telhado próximo contra um escritório local do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega [ICE, na sigla em inglês]”, informou o DHS em comunicado.

“O atirador disparou contra o prédio do ICE, incluindo uma van na área de saída, onde as vítimas foram atingidas. Três detidos foram baleados: um morreu e outros dois estão em estado crítico. O atirador foi encontrado morto com um ferimento autoinfligido”, acrescentou o DHS.

Segundo o diretor do FBI Kash Patel, o ataque ocorreu pouco antes das 7h locais (9h no horário de Brasília).

Vários meios identificaram o agressor como Joshua Jahn, um jovem americano branco de 29 anos.

A Secretaria de Relações Exteriores do México indicou que um dos feridos é cidadão mexicano.

“O ataque obsessivo contra as forças da lei, em particular contra o ICE, deve cessar. Rezo pelas vítimas e por suas famílias”, declarou o vice-presidente JD Vance na rede X.

Os Estados Unidos endureceram sua política migratória e, nos últimos meses, intensificaram detenções e deportações, com operações do ICE em todo o país que provocaram críticas de ativistas dos direitos humanos e da oposição.

– Balas com mensagens anti-ICE –

“Enquanto a investigação continua, uma revisão inicial das provas revela um motivo ideológico por trás deste ataque. Uma das cápsulas recuperadas tinha gravada a frase ‘ANTI ICE'”, disse o diretor do FBI em uma publicação acompanhada de uma foto na rede X.

Patel reconheceu que, “felizmente, nenhum agente da lei ficou ferido”.

Por sua vez, o agente especial do FBI, Joe Rothrock, declarou em coletiva de imprensa que o ataque estava sendo investigado como um “ato de violência direcionada”.

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, afirmou que “esses assassinatos horrendos devem servir como um alerta para a extrema esquerda: seu discurso sobre o ICE tem consequências”.

“Comparar o ICE com a Gestapo nazista, a polícia secreta ou as patrulhas de escravos tem consequências”, acrescentou.

“Esta violência é o resultado da constante demonização das forças da ordem por parte dos democratas de esquerda radical, que pedem o desmantelamento do ICE e tratam os agentes do ICE como ‘nazistas’”, escreveu Trump em sua rede Truth Social.

Tanto democratas quanto republicanos pediram moderação no discurso político após o assassinato, há duas semanas, do ativista conservador Charlie Kirk, com um tiro no pescoço, enquanto falava em um campus universitário.

– Outros ataques –

O ICE é a principal agência governamental encarregada de cumprir a promessa de campanha do presidente Donald Trump de expulsar milhões de imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos.

“Este assassinato não vai frear nossas prisões, detenções nem deportações de imigrantes sem documentos. Trabalharemos com o ICE e com o Departamento de Polícia de Dallas para esclarecer a motivação do assassino”, disse, por sua vez, o governador do Texas e aliado de Trump, Greg Abbott.

Depois que operações de anti-imigração do ICE em Los Angeles provocaram distúrbios e protestos no início deste ano, Trump enviou a Guarda Nacional e fuzileiros navais à cidade californiana.

Outra instalação do ICE em Alvarado, Texas, foi alvo de um ataque em julho que deixou um policial ferido. Dez pessoas foram acusadas por participação nessa ação.

O incidente de Alvarado ocorreu poucos dias antes de um homem armado com um rifle abrir fogo contra uma instalação da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos em McAllen, Texas.

O homem, de 27 anos, disparou várias vezes contra a entrada do escritório da Patrulha de Fronteira antes de ser morto. Dois policiais e um funcionário ficaram feridos.

