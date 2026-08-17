Atriz Hayden Panettiere morre aos 36 anos

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A atriz Hayden Panettiere, conhecida por seus papéis nas séries de televisão “Heroes” e “Nashville”, morreu aos 36 anos, informou a imprensa dos Estados Unidos.

O pai da artista confirmou a morte em um comunicado enviado ao canal ABC News.

“É com profunda tristeza que compartilhamos o trágico falecimento de nossa querida Hayden. Ela era uma luz incrível e uma força da natureza, que levou um amor e uma alegria imensuráveis a todos que a conheceram — e aos milhões que a assistiram na tela”, afirmou o pai da atriz.

Ele pediu respeito à privacidade à família dela enquanto todos “processam a perda inimaginável”.

Não foram divulgados detalhes sobre a morte, mas o site TMZ informou que uma “investigação foi aberta” para apurar a causa.

Nascida em 1989, Panettiere tornou-se uma estrela infantil e teve muitos papéis no cinema e na televisão.

Entre seus filmes estão “Duelo de Titãs”, “Sonhos no Gelo”, “Pânico IV” “Pânico VI”, entre outros.

Ela escreveu um livro de memórias, “This Is Me: A Reckoning”, que foi lançado em maio.

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