Avião cai em prédio e deixa três mortos em Belo Horizonte

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Um monomotor caiu, nesta segunda-feira (4), e se chocou contra um prédio residencial em Belo Horizonte, deixando três mortos e dois feridos em estado grave, informaram as autoridades.

A morte do piloto e de um passageiro ocorreu no momento do acidente, enquanto os outros três ocupantes foram resgatados e transferidos para o hospital, disse o Corpo de Bombeiros.

À noite, um deles morreu, e os outros dois permaneciam internados em estado estável, informou a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig).

Ninguém ficou ferido dentro do edifício, que não apresenta “risco aparente” de desabamento, acrescentou o Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais.

As três pessoas feridas foram resgatadas da aeronave e levadas para o hospital.

Imagens gravadas de um helicóptero pela TV Globo mostram o avião, um EMB-721C, perdendo altitude e virando à esquerda para evitar prédios altos em uma área urbana densamente povoada.

Em seguida, ele bate no topo de um prédio de três andares antes de cair sobre o estacionamento.

O avião atingiu a área da escada entre o terceiro e o quarto andar. “Se tivesse batido nas laterais, poderia ter atingido alguma residência, esses apartamentos estavam ocupados”, declarou um oficial do Corpo de Bombeiros ao G1.

Imagens divulgadas pelos bombeiros mostram os socorristas ajudando os moradores a evacuar o prédio.

Segundo estatísticas do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foram registrados 153 acidentes aéreos no Brasil em 2025, com um saldo de 62 mortos.

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