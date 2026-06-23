Bolsas mundiais operam em queda impactadas pelo setor de tecnologia

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As principais Bolsas mundiais operavam em quedas nesta terça-feira (23) devido a uma onda de vendas de ações de empresas de tecnologia, diante das dúvidas sobre a rentabilidade da IA e as enormes valorizações das empresas do setor.

A Bolsa de Seul foi a mais afetada do dia, consequência das perdas registradas pelos gigantes dos semicondutores SK hynix e Samsung, após as quedas expressivas de segunda-feira em Wall Street.

O índice Kospi de Seul fechou em queda de 9,9%, enquanto as ações da SK hynix e da Samsung recuaram mais de 12%.

A Bolsa de Tóquio encerrou a terça-feira com queda de 3,55%, enquanto Taipé perdeu 1,34%.

Na Europa, por volta das 11h20 GMT (8h20 em Brasília), Frankfurt perdia 1,16%, Milão 1,30%, Paris 0,75% e Londres 0,49%.

Em Wall Street, o contrato futuro do índice Nasdaq, especializado em valores de tecnologia, recuava 2,71%. O do índice amplo S&P 500 caía 1,38% e o Dow Jones, 0,53%.

As quedas sucedem o colapso, na véspera, das empresas de tecnologia em Nova York, onde a SpaceX, de Elon Musk, perdeu mais de 16% e a Amazon recuou quase 5%.

O clima negativo dos mercados foi mais forte do que os sinais de avanço nas negociações entre Estados Unidos e Irã para acabar com a guerra no Oriente Médio.

Analistas destacaram que as empresas de tecnologia explicam a desconfiança dos investidores.

As quedas das Bolsas “parecem refletir que as ações de semicondutores na Coreia do Sul subiram muito e rápido demais, o que gerou uma venda agressiva por parte de investidores estrangeiros e instituições domésticas”, comentou à AFP Joo Won, diretor de pesquisa econômica do Hyundai Research Institute.

– Forte valorização –

O ânimo dos mercados está sendo afetado pela “correção dos valores de tecnologia”, resumiu John Plassard, do Cité Gestion Private Bank.

A queda das ações em Nova York ocorreu após o anúncio da SpaceX de que vai contrair uma dívida de até 20 bilhões de dólares (102 bilhões de reais), o que indica que sua “recente abertura de capital não foi suficiente para cobrir as necessidades de financiamento da empresa”, destacou Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank.

O anúncio evidenciou os temores dos investidores sobre as avaliações do setor e a rentabilidade futura de seus grandes investimentos para desenvolver a inteligência artificial.

As preocupações provocadas pela saída de dois de seus especialistas em inteligência artificial, contratados por concorrentes, pesaram ainda mais sobre a Alphabet, a empresa matriz do Google, que recuou 5,02% na segunda-feira.

As empresas de semicondutores, indispensáveis para construir os centros de dados onde os modelos de inteligência artificial são treinados, caíam nas diversas bolsas de valores.

Além da queda das gigantes de tecnologia da Ásia, na Europa observam-se fortes baixas da Infineon, que recuava 5,39% em Frankfurt, enquanto a ASML perdia 4,90% em Amsterdã e a STMicroelectronics caía 7,77% em Paris.

O outro grande foco de atenção dos mercados nos últimos meses foi a guerra no Oriente Médio, que parece caminhar para uma solução com as negociações do fim de semana entre Washington e Teerã.

O petróleo continuou em baixa nesta terça-feira. Por volta das 11h10 GMT (8h10 em Brasília), o barril de Brent do Mar do Norte, referência no mercado mundial, permanecia estável (-0,04%), a 77,87 dólares (400 reais). Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate, também estava estável (-0,03%), a 73,84 dólares (379,45 reais).

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