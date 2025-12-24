Bolsonaro deixa a prisão e é hospitalizado para cirurgia

afp_tickers

2 minutos

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou a prisão nesta quarta-feira (24), pela primeira vez desde que foi detido no fim de novembro, para ser submetido a uma cirurgia na quinta-feira (25), informou à AFP uma fonte do hospital em que ele foi internado em Brasília.

Bolsonaro, que cumpre uma pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, chegou escoltado por um comboio de carros pretos e motocicletas ao hospital DF Star, onde também foi operado em abril.

Ainda não se sabe por quanto tempo ele ficará hospitalizado.

Sua saída da prisão foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que presidiu o julgamento que levou à condenação do ex-presidente em setembro.

O comboio que transportava Bolsonaro levou apenas alguns minutos para percorrer o trajeto da sede da Polícia Federal em Brasília, onde ele cumpre pena, até o DF Star.

Bolsonaro tem uma cirurgia marcada para quinta-feira para corrigir uma hérnia inguinal, uma protuberância na virilha causada pela protrusão de um órgão — como o intestino, por exemplo — através de uma ruptura no músculo abdominal.

Bolsonaro sofre com as sequelas de uma facada que sofreu em um comício de campanha em 2018, que exigiu diversas cirurgias complexas.

Moraes ordenou que a polícia garanta a vigilância 24 horas por dia, com no mínimo dois policiais de plantão em frente ao quarto de Bolsonaro no hospital.

lg/lrb/val/db/aa