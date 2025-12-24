Bolsonaro deixa a prisão e é hospitalizado para cirurgia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou nesta quarta-feira (24) ao hospital DF Star, em Brasília, para uma cirurgia programada para quinta-feira (25), sendo esta sua primeira saída da prisão desde que começou a cumprir a pena de 27 anos no final de novembro por tentativa de golpe de Estado.

Jornalistas da AFP observaram um comboio de veículos pretos, escoltados por motocicletas, entrando no estacionamento do hospital DF Star, onde o ex-presidente foi operado em abril.

Uma fonte do centro médico confirmou à AFP que Bolsonaro, de 70 anos, estava no comboio. A duração de sua internação não foi divulgada.

A saída da prisão foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que presidiu o caso no qual Bolsonaro foi condenado em setembro por conspiração para permanecer no poder após sua derrota nas eleições para o petista Luiz Inácio Lula da Silva em outubro de 2022.

O comboio que transportou Bolsonaro levou apenas alguns minutos para percorrer o trajeto da sede da Polícia Federal, onde ele cumpre pena, até o DF Star.

Bolsonaro tem uma cirurgia marcada para quinta-feira para corrigir uma hérnia inguinal, uma protuberância na virilha causada pela protrusão de um órgão — como o intestino, por exemplo — através de uma ruptura no músculo abdominal.

O ex-presidente sofre com as sequelas de uma facada que sofreu em um comício de campanha em 2018, que exigiu diversas cirurgias complexas.

Recentemente, Bolsonaro também foi diagnosticado com câncer de pele.

– “Presente de Natal” –

Moraes rejeitou na sexta-feira um novo pedido dos advogados de Bolsonaro para que o ex-presidente cumprisse sua pena em prisão domiciliar, assim como um recurso que buscava anular a condenação.

O ministro ordenou medidas de segurança rigorosas enquanto Bolsonaro permanece hospitalizado.

A polícia deve garantir vigilância “24 horas por dia” com, no mínimo, dois policiais à porta de seu quarto no hospital.

Moraes também proibiu o ex-presidente de ter acesso a computadores, celulares e outros dispositivos eletrônicos.

O ministro autorizou a presença de sua esposa, Michelle Bolsonaro (PL), como acompanhante, mas não a de seus filhos. No entanto, permitiu outras visitas “com prévia autorização judicial”.

Apesar disso, um dos filhos do ex-presidente, Carlos Bolsonaro (PL), ex-vereador do Rio de Janeiro, compareceu à entrada do hospital para “passar boas energias” ao pai.

“Para mim, vai ser um excelente presente de Natal ver o meu pai. Eu sei que talvez ele não vai me ver”, disse ele a repórteres pouco antes da chegada do ex-presidente ao hospital.

O senador Flávio Bolsonaro (PL/RJ), filho mais velho do ex-presidente, anunciou recentemente sua candidatura à presidência nas eleições de outubro de 2026, alegando que seu pai o escolheu como sucessor. Ele poderá enfrentar Lula nas urnas, que já declarou sua intenção de concorrer a um quarto mandato.

O Congresso Nacional, de maioria conservadora, aprovou na semana passada o PL da Dosimetria, que pode reduzir a pena de prisão de Bolsonaro para pouco mais de dois anos.

O presidente Lula afirmou que vetará o projeto, embora os parlamentares possam derrubar o veto.

