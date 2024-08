Brasil conquista bronze no vôlei feminino contra Turquia

Por Rohith Nair

PARIS (Reuters) – O Brasil negou à Turquia sua primeira medalha olímpica no vôlei feminino ao conquistar o bronze dos Jogos de Paris neste sábado com a vitória por 3 x 1.

A vitória por 25/21, 27/25, 22/25 e 25/15 deu ao Brasil, vice-campeão em Tóquio, a sua terceira medalha de bronze no vôlei olímpico feminino, dividindo a primeira posição em total de medalhas na modalidade com seis.

Gabriela Guimarães liderou o Brasil com 28 pontos, maior marca da partida, e Thaísa — bicampeã olímpica que retornou à seleção no ano passado — teve 17, com sete bloqueios.

Como em outras partidas em Paris, o ataque da Turquia fluiu pela artilheira do torneio, Melissa Vargas, que marcou 26 pontos na partida, mas isso também sublinhou a falta de equilíbrio na equipe.

A Turquia lutou para ter um set point no segundo set, mas o Brasil reagiu e abriu 2 x 0 com uma cravada de Guimarães.

O terceiro set estava empatado em 15/15 quando a Turquia elevou seu nível, abriu vantagem e fechou o período, ganhando uma chance de se recuperar.

Mas o Brasil não estava disposto a vacilar no quarto set, com Guimarães e Thaísa liderando a vitória, com a segunda fechando a partida com um bloqueio no match point para assegurar a medalha de bronze.

(Reportagem de Rohith Nair em Paris)