Cães treinados para distrair passageiros no aeroporto de Istambul

Abanando seus rabos, Kuki, de 6 anos, e Alita, de um ano e meio, recebem os passageiros do Aeroporto de Istambul, como parte de um programa para ajudar a reduzir o estresse em um dos terminais aéreos mais movimentados do mundo.

Na zona de embarque internacional, antes do controle de passaportes, os dois animais dão as boas-vindas aos passageiros.

Ali Bahtiyari, um iraniano que viajou pela primeira vez para fora de seu país, fica surpreso ao se deparar com Kuki, um lagotto romagnolo de pelagem marrom densa e cacheada, e Alita, uma border collie preta e branca.

“Acabei de passar alguns dias em Istambul, andei muito e estou exausto. Mas ver esses cachorros aumentou minhas endorfinas e agora não estou nada cansado!”, sorriu o homem de trinta anos enquanto acaricia um dos dois animais, antes de voar de volta para Teerã.

Há dois meses, quando este projeto foi lançado, os cães e seus acompanhantes percorrem o imenso aeroporto, localizado no lado europeu de Istambul e que recebeu mais de 76 milhões de passageiros no ano passado. A megalópole turca possui outro aeroporto internacional em sua margem asiática, o Sabiha Gökçen.

“Lançamos este projeto de cachorros de terapia para oferecer aos nossos clientes uma melhor experiência de viagem e reduzir o estresse que podem sentir devido ao voo”, disse à AFP o veterinário Volkan Arslan, coordenador da iniciativa que conta com cinco cães.

– Horários adaptados –

Todos os animais foram rigorosamente treinados antes de patrulharem os terminais de voos nacionais e internacionais. Em breve, dois outros companheiros de quatro patas se juntarão a eles após completarem seu treinamento.

Cada cachorro trabalha cinco dias por semana, no máximo três horas por dia, mas os horários são ajustados às suas necessidades.

“Alita tem muita energia e adora passar tempo com os viajantes, então podemos estender seus horários”, explica Arslan.

“No entanto, Kuki precisa descansar (…), então aliviamos seu horário”, acrescenta.

O adestrador de Kuki, Ismail Seyhan, destaca que os horários também variam de acordo com a saúde e o psicológico dos cães: “Quem trabalha hoje descansa no dia seguinte”.

Uma passageira francesa, Fátima Bouzerda, se apressa em direção ao controle de passaportes, mas muda repentinamente de direção em direção a Kuki.

“É a primeira vez que vejo algo assim. Ouvi falar de cafeterias de gatos, mas nunca algo assim em um aeroporto”, explica a parisiense, brincando com o cachorro. “É tão adorável, realmente relaxante”.

– “Motivador” –

As reações são totalmente positivas, garantiu o gestor de atendimento ao cliente do Aeroporto de Istambul, Abdulkadir Demirtas.

“O que mais gosto é ver como as crianças e as famílias, inicialmente relutantes em se aproximar dos cães, começam a brincar com eles em questão de segundos”, relatou o gerente. “Ficamos muito felizes, é o resultado que esperávamos”.

Nos Estados Unidos, dezenas de aeroportos contam com os chamados cães de terapia, que surgiram após os ataques de 11 de setembro de 2001 para relaxar os passageiros angustiados com as viagens.

Os cães de terapia ou assistência também são treinados para interagir com pessoas em hospitais, bibliotecas e escolas.

Volkan Arslan afirma que seus cães já estão fazendo diferença neste movimentado aeroporto turco.

