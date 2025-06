Caixa-preta encontrada na área do acidente aéreo que matou 265 na Índia

Investigadores encontraram nesta sexta-feira (13) uma caixa-preta no local onde um avião de passageiros com destino a Londres caiu, na cidade indiana de Ahmedabad, deixando pelo menos 265 mortos, incluindo vítimas no solo.

Um homem a bordo do Boeing 787-8 Dreamliner, que transportava 242 pessoas, sobreviveu milagrosamente ao acidente de quinta-feira, no qual a cauda do avião ficou presa no segundo andar de um alojamento para funcionários de um hospital próximo.

“No início, eu também pensei que estava prestes a morrer, mas então abri os olhos e percebi que ainda estava vivo”, disse em hindi, do leito de um hospital, o cidadão britânico Vishwash Kumar Ramesh ao canal DD News.

O nariz e a roda dianteira do avião caíram sobre uma cafeteria onde estavam alguns estudantes, segundo testemunhas.

O subcomissário da polícia local, Kanan Desai, declarou à imprensa que “265 corpos foram levados ao hospital”, o que significa que 24 pessoas morreram em terra.

“O número oficial de mortos será declarado após a conclusão dos exames de DNA”, afirmou o ministro do Interior, Amit Shah.

Krishna, um médico que não revelou seu nome completo, disse ter visto “entre 15 e 20 corpos queimados” e que ele e outros colegas resgataram 15 estudantes.

Um frentista de um posto de gasolina próximo, que ajudou após o acidente, disse: “Havia corpos por todos os lados”.

“Retiramos alguns corpos, cerca de 25, e então a polícia veio e nos pediu para sair”, disse Bharat Solanki à AFP.

A Air India informou que havia 169 passageiros indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense, além de 12 tripulantes. O voo tinha como destino o Aeroporto de Gatwick, em Londres.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, chegou ao local da tragédia nesta sexta-feira e visitou o sobrevivente.

“Tudo aconteceu na minha frente, e nem eu conseguia acreditar como consegui sair vivo de lá”, explicou Ramesh, que sofreu queimaduras e outros ferimentos.

“Um minuto após a decolagem (…) senti como se algo tivesse travado. Percebi que algo havia acontecido e, de repente, as luzes verde e branca do avião se acenderam”, disse.

Um policial disse à AFP, sob condição de anonimato, que as equipes de aviação “recuperaram uma caixa-preta no local do desastre”.

Em Ahmedabad, parentes aflitos dos passageiros se reuniram em um centro de emergência nesta sexta-feira para fornecer amostras de DNA para ajudar a identificar seus entes queridos.

Ashfaque Nanabawa, de 40 anos, procurava por seu primo Akeel Nanabawa, que estava a bordo com a esposa e a filha de três anos. Ele conversou o passageiro pouco antes da decolagem.

“Ele nos ligou e disse: ‘Estou no avião, embarquei sem problemas e tudo correu bem’. Essa foi a última ligação dele”, disse.

Uma mulher, arrasada demais para se identificar, disse que seu genro havia morrido. “Minha filha não sabe”, disse ela, enxugando as lágrimas. “Não posso dar essa notícia a ela. Alguém pode fazer isso, por favor?”

Ahmedabad, a principal cidade do estado de Gujarat, tem quase oito milhões de habitantes e o aeroporto, muito concorrido, é cercado de áreas residenciais densamente povoadas.

O avião caiu em uma área situada entre um hospital e Ghoda Camp, um dos bairros da cidade.

“Quando chegamos ao local, havia corpos estirados e os bombeiros apagavam as chamas”, contou Poonam Patni, um morador local. “Muitos corpos ficaram queimados”, assegurou.

Jornalistas da AFP viram médicos usando um carrinho para levar os corpos para uma ambulância.

As agências de investigação de acidentes aéreos do Reino Unido e dos Estados Unidos anunciaram o envio de equipes para auxiliar os técnicos indianos.

O Tata Group, empresa proprietária da Air India, ofereceu uma ajuda financeira de 10 milhões de rúpias (aproximadamente R$ 647 mil, na cotação atual) às “famílias de cada pessoa que perdeu a vida nesta tragédia” e prometeu cobrir as despesas médicas dos feridos.

A Índia já sofreu vários acidentes aéreos, entre eles a colisão, em 1996, de dois aviões no ar de Nova Délhi, que deixou quase 350 mortos.

Em 2010, um avião da Air India Express caiu e explodiu no aeroporto de Mangalore, no sudoeste da Índia, o que causou a morte de 158 dos 166 passageiros e tripulantes a bordo.

Especialistas acreditam que é cedo demais para especular sobre as causas do acidente.

