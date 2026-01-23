Casa Branca altera foto de manifestante presa e acrescenta lágrimas

A Casa Branca publicou nesta quinta-feira (22) em suas redes sociais uma foto de uma manifestante presa no estado de Minnesota em que ela aparece com lágrimas no rosto, sem informar que a imagem havia sido alterada digitalmente.

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, publicou na manhã de hoje, no X, uma imagem do rosto sereno e inexpressivo de Nekima Levy Armstrong, presa com outras duas pessoas por supostamente perturbar um culto religioso ao protestar contra a ofensiva migratória do governo federal.

Cerca de 30 minutos depois, a Casa Branca publicou a mesma imagem na plataforma, porém mostrando Nekima chorando, com a boca aberta, a testa franzida e lágrimas escorrendo pelo rosto. Um texto inserido sobre a imagem dizia “PRESA” e a rotulava como “agitadora de extrema esquerda”.

A publicação da Casa Branca não mencionava que a imagem havia sido editada. Também não ficou claro se a alteração foi feita com uma ferramenta de inteligência artificial ou outro software de edição de fotos.

Consultada, a Casa Branca direcionou a AFP a uma publicação feita no X por seu vice-diretor de Comunicações, Kaelan Dorr, que admitiu implicitamente a alteração na imagem.

“NOVAMENTE, para as pessoas que sentem necessidade de defender instintivamente os autores de crimes hediondos em nosso país, compartilho com vocês esta mensagem”, escreveu Dorr, ao publicar a postagem da Casa Branca que continha a foto alterada. “A aplicação da lei vai continuar. Os memes vão continuar. Obrigado por sua atenção neste assunto.”

Na era das deepfakes e da inteligência artificial, esse tipo de imagem se tornou habitual na política, destacou Walter Scheirer, professor da Universidade de Notre Dame. “Poderiam ser consideradas a versão contemporânea das charges políticas, mas há uma falta de decoro notável quando são difundidas por canais oficiais do governo”, ressaltou.

Trump e a Casa Branca já compartilharam outras imagens geradas por inteligência artificial, que mostram o presidente vestido como papa, rugindo ao lado de um leão e regendo uma orquestra no Kennedy Center, principal complexo de artes de Washington.

O governo americano enviou agentes federais ao estado de Minnesota, governado pela oposição democrata, como parte de sua política contra a imigração. A tensão aumentou desde o assassinato da manifestante Renee Good por um agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE).

